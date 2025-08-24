Uno Santa Fe | Unión | Unión

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

Marcelo Estigarribia marcó –el segundo al hilo– en el 1-1 de Unión ante Huracán. "Después de pasar un momento complicado, disfruto ahora cada partido", dijo

Ovación

Por Ovación

24 de agosto 2025 · 17:43hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión empató este domingo 1-1 ante Huracán en el estadio 15 de Abril por la fecha 6 del Clausura y, más allá de un rendimiento colectivo discreto, Marcelo Estigarribia fue protagonista al marcar el tanto de la igualdad en el inicio del complemento. El delantero se mostró aliviado y motivado tras cortar su sequía.

• LEER MÁS: Unión no supo atacar y sumó un empate agridulce ante Huracán en la lucha por escaparle al descenso

“Es muy importante marcar. Lo disfruto mucho. Me tocó una situación complicada antes y disfruto de cada partido, de ser titular y volver a convertir. Ni hablar porque sirvió para el empate. Es lo que necesito y seguiremos trabajando”, expresó el atacante tras el partido.

• LEER MÁS: Madelón, tras empatar con Huracán: "No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos"

En cuanto al desarrollo del encuentro, fue autocrítico: “Un partido chato, donde se jugó mucho y se dividió la pelota. Con un jugador más pudimos haber lastimado más, pero no tuvimos la claridad necesaria. Hay que trabajar para lo que viene”.

Chelo también habló de lo que se aproxima en el calendario: “Ahora se viene River. Primero recuperarnos y luego empezar a preparar este partido en Mendoza por Copa Argentina. Después viene Racing. Todos partidos complicados y confiamos en lo que podemos hacer”.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate ante Huracán en Santa Fe

Además, reconoció la importancia del respaldo que recibió del cuerpo técnico y de sus compañeros para atravesar los momentos difíciles: “La confianza que me brindó es importante. Dependo también del juego de mis compañeros y no bajar los brazos fueron la clave”.

• LEER MÁS: El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

Por último, valoró el punto conseguido, aunque dejó en claro que la meta era otra: “Queríamos ganar, pero no fue nuestra mejor tarde. Nunca estuvimos cómodos y hay que valorar este empate”.

Unión Marcelo Estigarribia Huracán
