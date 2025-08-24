Estudiantes (RC) venció a CADU y le dio un respiro a Colón en la zona baja

CADU perdió de local 2-1 con Estudiantes (RC) y no pudo acortarle distancia a Colón, que sigue a 11 del descenso en el grupo B de la Primera Nacional

En un resultado que le da cierto alivio a Colón en su lucha por mantener la categoría, CADU cayó este domingo por 2-1 como local ante Estudiantes (RC) por la fecha 28 del grupo B de la Primera Nacional. Resultado que tenía pendiente a Colón , que tomó aire.

El elenco riocuartense golpeó en los momentos justos: Brian Orosco abrió la cuenta y luego Gonzalo Maffini estiró la ventaja, mientras que Martín Giménez descontó para Defensores Unidos, que no pudo torcer la historia en Zárate.

• LEER MÁS: Así imposible: Colón y una campaña para el olvido en el Brigadier López

Más allá de que Colón empató de local con Chacarita, el traspié de un rival directo lo beneficia en la tabla. El Sabalero se mantiene a 11 puntos de la zona roja, una diferencia que lo deja por ahora con un margen de tranquilidad pensando en lo que viene.

De esta manera, el equipo de Santa Fe sigue dependiendo de sí mismo, pero observa de reojo los resultados de los equipos que pelean en el fondo. El tropiezo del CADU le da un poco de aire, aunque todavía restan varias fechas y la definición promete ser ajustada.

Más resultados de la fecha 28 de la Primera Nacional

Colegiales 0 - Patronato 0

Almirante Brown 0 - Gimnasia (J) 0

Deportivo Madryn 2 - Gimnasia y Tiro 0

Maipú 1 - Los Andes 2

Mitre 3 - San Telmo 0

Temperley 1 - Defensores de Belgrano 1

Racing (C) 1 - Almagro 1

Chaco For Ever 1 - Agropecuario 1

La tabla del grupo B de la Primera Nacional, con Colón aún complicado