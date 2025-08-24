Uno Santa Fe | Unión | Unión

La Copa Argentina oficializó la venta de entradas de Unión-River en Mendoza

La organización de la Copa Argentina oficializó la venta de entradas para el partido entre Unión y River en Mendoza por los octavos de final

Ovación

Por Ovación

24 de agosto 2025 · 19:14hs
La Copa Argentina oficializó la venta de entradas de Unión-River en Mendoza

UNO / José Busiemi

La organización de la Copa Argentina oficializó este domingo la venta de entradas para el partido entre Unión y River por los octacos de final, que se jugará el próximo jueves, desde las 21.15, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con transmisión de TyC Sports.

• LEER MÁS: Unión no supo atacar y sumó un empate agridulce ante Huracán en la lucha por escaparle al descenso

En lo que respecta al público tatengue, la modalidad de expendio será presencial en la sede a partir del martes, de 11 a 18. Si bien no se precisó cuántas habrá a disposición, será una menor cantidad que el Millonario, que tendrá para ocupar dos cabeceras. Acá tiene mucho que ver la expectativa que hay en el la zona por ver al elenco de Núñez y el dinero que pone Mendoza para tener a los grandes.

• LEER MÁS: Madelón, tras empatar con Huracán: "No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos"

Todos los detalles de la venta de entradas de Unión-River

- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 11 a 18 en las boleterías del estadio 15 de Abril (Boulevard Pellegrini, Santa Fe Capital).

Precios:

Menores: $25000.

Popular: $35000.

Platea Descubierta: $50000.

Platea Cubierta: $60000.

image
Se viene la venta de entradas de Uni&oacute;n para jugar por Copa Argentina ante River.

Se viene la venta de entradas de Unión para jugar por Copa Argentina ante River.

Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

NO SE VENDERÁN ENTRADAS EL DÍA DEL PARTIDO EN EL ESTADIO MALVINAS ARGENTINAS DE MENDOZA.

Unión entradas Unión
Noticias relacionadas
madelon, tras empatar con huracan: no fuimos el union al que estamos acostumbrandonos

Madelón, tras empatar con Huracán: "No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos"

el uno por uno de union en el empate ante huracan en santa fe

El uno por uno de Unión en el empate ante Huracán en Santa Fe

union no supo atacar y sumo un empate agridulce ante huracan en la lucha por escaparle al descenso

Unión no supo atacar y sumó un empate agridulce ante Huracán en la lucha por escaparle al descenso

union no estuvo enchufado y debio conformarse con un punto mirando las dos tablas ante huracan

Unión no estuvo enchufado y debió conformarse con un punto mirando las dos tablas ante Huracán

Lo último

Ataque a los cadetes del Liceo: esta semana se conocerá el veredicto final del juicio contra Martín Kunz

Ataque a los cadetes del Liceo: esta semana se conocerá el veredicto final del juicio contra Martín Kunz

Boca venció a Banfield y se acomodó en la zona A del Clausura

Boca venció a Banfield y se acomodó en la zona A del Clausura

Condenaron a dos ladrones cordobeses por robar en viviendas con llaves sustraídas de autos con inhibidores

Condenaron a dos ladrones cordobeses por robar en viviendas con llaves sustraídas de autos con inhibidores

Último Momento
Ataque a los cadetes del Liceo: esta semana se conocerá el veredicto final del juicio contra Martín Kunz

Ataque a los cadetes del Liceo: esta semana se conocerá el veredicto final del juicio contra Martín Kunz

Boca venció a Banfield y se acomodó en la zona A del Clausura

Boca venció a Banfield y se acomodó en la zona A del Clausura

Condenaron a dos ladrones cordobeses por robar en viviendas con llaves sustraídas de autos con inhibidores

Condenaron a dos ladrones cordobeses por robar en viviendas con llaves sustraídas de autos con inhibidores

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros"

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Ovación
Se destapó Estigarribia en Unión: La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

Fascendini no dudó en Unión: Al jugar con uno más quizás nos faltó tener más la pelota

Fascendini no dudó en Unión: "Al jugar con uno más quizás nos faltó tener más la pelota"

La Copa Argentina oficializó la venta de entradas de Unión-River en Mendoza

La Copa Argentina oficializó la venta de entradas de Unión-River en Mendoza

Estudiantes (RC) venció a CADU y le dio un respiro a Colón en la zona baja

Estudiantes (RC) venció a CADU y le dio un respiro a Colón en la zona baja

El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"