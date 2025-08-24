La Copa Argentina oficializó la venta de entradas de Unión-River en Mendoza

La organización de la Copa Argentina oficializó la venta de entradas para el partido entre Unión y River en Mendoza por los octavos de final

La organización de la Copa Argentina oficializó este domingo la venta de entradas para el partido entre Unión y River por los octacos de final, que se jugará el próximo jueves, desde las 21.15, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con transmisión de TyC Sports.

En lo que respecta al público tatengue, la modalidad de expendio será presencial en la sede a partir del martes, de 11 a 18. Si bien no se precisó cuántas habrá a disposición, será una menor cantidad que el Millonario, que tendrá para ocupar dos cabeceras. Acá tiene mucho que ver la expectativa que hay en el la zona por ver al elenco de Núñez y el dinero que pone Mendoza para tener a los grandes.

Todos los detalles de la venta de entradas de Unión-River

- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 11 a 18 en las boleterías del estadio 15 de Abril (Boulevard Pellegrini, Santa Fe Capital).

Precios:

Menores: $25000.

Popular: $35000.

Platea Descubierta: $50000.

Platea Cubierta: $60000.

image Se viene la venta de entradas de Unión para jugar por Copa Argentina ante River.

Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

NO SE VENDERÁN ENTRADAS EL DÍA DEL PARTIDO EN EL ESTADIO MALVINAS ARGENTINAS DE MENDOZA.