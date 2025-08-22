Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

El joven de 29 años había sido baleado el 17 de agosto pasado y murió en el hospital Cullen. El fiscal Nessier lo imputará por homicidio calificado.

En un allanamiento atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Este jueves por la tarde, tras una intensa investigación, agentes de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I realizaron dos allanamientos en la ciudad de Coronda que derivaron en la aprehensión del principal sospechoso del asesinato de Alejandro Emanuel Zapata, ocurrido el 17 de agosto.

Las diligencias judiciales se concretaron en dos viviendas: una sobre calle Eva Perón y otra en calle Santa Fe, donde fue capturado F. D. M. C., de 31 años , sindicado como el presunto autor del homicidio calificado .

El ataque que terminó con la vida de Zapata

El 17 de agosto por la tarde, alrededor de las 16, Alejandro Emanuel Zapata, de 29 años, fue emboscado y atacado a balazos en inmediaciones de bulevar Oroño y las vías altas de Coronda, cabecera del departamento San Jerónimo.

La víctima recibió tres disparos de arma de fuego: uno en el tórax, otro en el abdomen y el tercero en el pie derecho.

Zapata fue trasladado de urgencia al Samco local y luego derivado al hospital José María Cullen de Santa Fe, donde quedó internado en terapia intensiva. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció en la madrugada del lunes 18 de agosto.

La investigación de la PDI

Los pesquisas de Homicidios de la PDI recolectaron testimonios, analizaron imágenes de cámaras de seguridad y sumaron evidencias que permitieron solicitar las órdenes de allanamiento. Finalmente, el operativo culminó con la detención del principal investigado, quien quedó a disposición de la Justicia.

Imputación por homicidio calificado

La novedad fue comunicada a la jefatura de la PDI Región I, y posteriormente al fiscal Nessier del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Coronda, quien ordenó que el detenido permanezca privado de su libertad.En los próximos días será llevado a audiencia imputativa donde se le atribuirá formalmente el delito de homicidio calificado en perjuicio de Alejandro Emanuel Zapata.

• LEER MÁS: Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda