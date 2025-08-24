En una jornada especial, con el sol a pleno sobre el estadio 15 de Abril, este domingo el hincha de Unión volvió a demostrar su pasión y tradición en la previa del partido ante Huracán de la fecha 6 de la zona A del Torneo Apertura. Sobre todo, con el equipo siendo protagonista.
El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril
Los hinchas de Unión le pusieron color y pasión al partido ante Huracán en Santa Fe por la fecha 6 del Clausura
Por Ovación
Los hinchas se acercaron temprano, disfrutando de la clásica previa rojiblanca: comiendo, tomando algo al paso y compartiendo momentos antes del inicio del cotejo. La mística y la magia que caracterizan a la parcialidad tatengue se mantuvieron inalterables, transformando el estadio en un verdadero espectáculo de color y fervor.
• LEER MÁS: VIDEO: jugadores de Unión recorrieron la renovada sede social
La cámara de UNO Santa Fe captó cada detalle de este folklore, registrando los cánticos, las banderas y la alegría de los seguidores, que una vez más se hicieron sentir y llenaron de vida la cancha del Tate.
Con este marco, Unión no solo buscó los tres puntos en la cancha, sino que volvió a demostrar que el corazón del hincha es un protagonista central de cada jornada en el 15 de Abril.