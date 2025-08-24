El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

Los hinchas de Unión le pusieron color y pasión al partido ante Huracán en Santa Fe por la fecha 6 del Clausura

En una jornada especial, con el sol a pleno sobre el estadio 15 de Abril, este domingo el hincha de Unión volvió a demostrar su pasión y tradición en la previa del partido ante Huracán de la fecha 6 de la zona A del Torneo Apertura. Sobre todo, con el equipo siendo protagonista.

Los hinchas se acercaron temprano, disfrutando de la clásica previa rojiblanca: comiendo, tomando algo al paso y compartiendo momentos antes del inicio del cotejo . La mística y la magia que caracterizan a la parcialidad tatengue se mantuvieron inalterables, transformando el estadio en un verdadero espectáculo de color y fervor.

La cámara de UNO Santa Fe captó cada detalle de este folklore, registrando los cánticos, las banderas y la alegría de los seguidores, que una vez más se hicieron sentir y llenaron de vida la cancha del Tate.

Con este marco, Unión no solo buscó los tres puntos en la cancha, sino que volvió a demostrar que el corazón del hincha es un protagonista central de cada jornada en el 15 de Abril.

El color de los hinchas de Unión

