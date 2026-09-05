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Promesa de gran partido entre Vélez y Estudiantes en el José Amalfitani

Vélez se medirá como local ante Estudiantes, desde las 21.15, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026

5 de septiembre 2026 · 10:14hs
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Promesa de gran partido entre Vélez y Estudiantes en el José Amalfitani

Vélez recibe a Estudiantes este sábado por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El "Fortín" llega después de empatar ante Deportivo Riestra, mientras que el "Pincha" igualó sin goles con Newell's en su última presentación.

El encuentro se disputarádesde las 21.15 en elestadio José Amalfitani, con arbitraje de Pablo Dóvalo y en el VAR lo acompañará Laura Fortunato. La televisación estará a cargo de ESPN Premium.

Vélez llega después de quedar eliminado por penales ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina y de empatar 1-1 ante Deportivo Riestra por la séptima fecha. Antes había igualado 2-2 frente a River y 1-1 contra Defensa y Justicia.

El "Fortín" continúa invicto en el campeonato y buscará volver a ganar para mantenerse en los primeros puestos de la Zona A.

Estudiantes, por su parte, viene de empatar 0-0 ante Newell's. En sus dos partidos anteriores había perdido 2-0 frente a Sarmiento y goleado 4-0 a Gimnasia en el clásico platense.

El "Pincha" buscará recuperar el triunfo ante un Vélez que todavía no perdió en el Clausura, pero con la cabeza puesta en los cuartos de final de la Copa Libertadores sabiendo que la semana que viene recibirá a Corinthians de Brasil por la ida.

Probables formaciones de Vélez y Estudiantes

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Alexis Castro; Edwuin Cetré, Baltasar Rodríguez, Adolfo Gaich y Brian Aguirre. DT: Alexander Medina.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán y Elías Gómez; Rodrigo Aliendro y Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Alex Verón; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Hora: 21.15

Radio: FM Cielo

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Laura Fortunato

Estadio: José Amalfitani

Vélez Estudiantes clausura
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