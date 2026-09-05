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El historial favorable a Colón enfrentando a Deportivo Morón

El Sabalero se impone en las estadísticas ante el Gallo, aún cuando el equipo rojinegro suma tres partidos sin poder ganarle

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2026 · 10:39hs
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Colón buscará ganarle a Deportivo Morón en un historial que es favorable al Sabalero.

Prensa Deportivo Morón

Colón buscará ganarle a Deportivo Morón en un historial que es favorable al Sabalero.

Este sábado desde las 17, Colón y Deportivo Morón se verán las caras en el Brigadier López, en lo que sin dudas es el partido más importante de la fecha 27 del Torneo de la Primera Nacional.

Y es que el Gallo marcha como escolta de Ferro con 49 puntos, mientras que el Sabalero se ubica 3° en la Zona A con 45 unidades y la chance de descontarle puntos a ambos equipos.

El historial entre Colón y Deportivo Morón

En lo que refiere al historial, el mismo es favorable para el elenco rojinegro. Y es que se enfrentaron en 32 ocasiones, con 12 triunfos para Colón, 10 para Deportivo Morón y empataron en 10 oportunidades.

El último enfrentamiento se produjo el 18 de abril, en lo que fue victoria como local de Deportivo Morón por 2-0. Ese día, Colón sufrió la expulsión de Matías Muñoz en el primer tiempo.

LEER MÁS: Colón asume una prueba de fuego ante Morón para meterse en la pelea

Por su parte, la última vez que se enfrentaron en Santa Fe fue el 21 de septiembre del 2025 en el empate 0-0, que le permitió a Colón asegurar la permanencia en la categoría.

El último triunfo de Colón ante Deportivo Morón se dio el 1 de septiembre del 2024, cuando en Santa Fe ganó 1-0 con gol de Nicolás Talpone en los minutos finales del encuentro.

Colón Morón historial
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