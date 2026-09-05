El historial favorable a Colón enfrentando a Deportivo Morón

El Sabalero se impone en las estadísticas ante el Gallo, aún cuando el equipo rojinegro suma tres partidos sin poder ganarle

Colón buscará ganarle a Deportivo Morón en un historial que es favorable al Sabalero.

Este sábado desde las 17, Colón y Deportivo Morón se verán las caras en el Brigadier López, en lo que sin dudas es el partido más importante de la fecha 27 del Torneo de la Primera Nacional.

Y es que el Gallo marcha como escolta de Ferro con 49 puntos, mientras que el Sabalero se ubica 3° en la Zona A con 45 unidades y la chance de descontarle puntos a ambos equipos.

El historial entre Colón y Deportivo Morón

En lo que refiere al historial, el mismo es favorable para el elenco rojinegro. Y es que se enfrentaron en 32 ocasiones, con 12 triunfos para Colón, 10 para Deportivo Morón y empataron en 10 oportunidades.

El último enfrentamiento se produjo el 18 de abril, en lo que fue victoria como local de Deportivo Morón por 2-0. Ese día, Colón sufrió la expulsión de Matías Muñoz en el primer tiempo.

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Por su parte, la última vez que se enfrentaron en Santa Fe fue el 21 de septiembre del 2025 en el empate 0-0, que le permitió a Colón asegurar la permanencia en la categoría.

El último triunfo de Colón ante Deportivo Morón se dio el 1 de septiembre del 2024, cuando en Santa Fe ganó 1-0 con gol de Nicolás Talpone en los minutos finales del encuentro.