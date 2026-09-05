Uno Santa Fe | Policiales | Liceo Norte

Barrio Liceo Norte: detuvieron a un policía en actividad no autorizado a portar armas, con dos pistolas cargadas

Agentes del Comando Radioeléctrico lo localizaron y le secuestraron dos pistolas cargadas, una calibre 9 milímetros y otra .22. El hombre, de 48 años, es policía en actividad y estaba inhabilitado para portar armas

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de septiembre 2026 · 10:37hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El detenido

gentileza

El detenido, policía en actividad junto a las armas sevuestradas.

Este viernes, antes de las 19.30, varios vecinos que viven en inmediaciones de la esquina de avenida Gorriti y calle Bernardo de Irigoyen, en el barrio Liceo Norte de la ciudad de Santa Fe, advirtieron la presencia de un hombre que llevaba armas de fuego y dieron aviso a la Central de Emergencias 911.

A partir de la denuncia, los operadores del 911 enviaron hasta el lugar a oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC), a quienes les aportaron una descripción del sospechoso, tanto de su contextura física como de la vestimenta que llevaba.

Lo encontraron y le secuestraron dos pistolas

Los agentes llegaron hasta la zona indicada y localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por los vecinos. Tras realizarle un palpado preventivo, los policías encontraron y secuestraron dos armas de fuego.

Se trataba de una pistola plateada Bersa, modelo 23, calibre .22, con un cargador que contenía nueve balas, y una pistola negra Bersa, modelo BP9CC, calibre 9 milímetros, que tenía dos cargadores, uno con siete proyectiles y otro con ocho.

Según trascendió, ambas armas estaban cargadas, en buenas condiciones de conservación y funcionamiento y eran aptas para el disparo.

El hombre fue identificado como H. E. C., de 48 años, y se constató que se trataba de un policía en actividad. Además, se estableció que se encontraba inhabilitado para la portación de armas de fuego y que actualmente cumple funciones diferentes dentro de una división de la Policía de Santa Fe.

Por ese motivo, fue aprehendido por la presunta portación indebida de las armas, al no contar con la documentación y autorización legal exigibles.

Posteriormente, los agentes realizaron una requisa en el domicilio del hombre, procedimiento que se concretó con su consentimiento y que arrojó resultado negativo, según informaron fuentes vinculadas al procedimiento.

La intervención de la Fiscalía

Los oficiales comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que se encontraba de turno.

El fiscal ordenó que el hombre continuara privado de su libertad, que fuera trasladado para una revisión médica en Medicina Legal, identificado formalmente y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

En principio, la investigación quedó encuadrada bajo una doble calificación provisoria: portación indebida de arma de fuego de guerra, en referencia a la pistola calibre 9 milímetros, y portación indebida de arma de fuego de uso civil, por la pistola calibre .22.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que el efectivo policial llevaba consigo las dos armas y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

• LEER MÁS: Prisión preventiva para dos hombres por el crimen de Mercedes Uviedo en Bº Santa Rosa de Lima: son su sobrino y un vecino

Liceo Norte policía armas pistolas
Noticias relacionadas
barrio ciudadela: otra vez piromanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Dos detenidos. Vecino y sobrino de Mercedes Uviedo, en prisión preventiva por su homicidio.

Prisión preventiva para dos hombres por el crimen de Mercedes Uviedo en Bº Santa Rosa de Lima: son su sobrino y un vecino

Alto Verde. Un hombre de 39 años con pedido de captura fue aprehendido por violencia de género.

Alto Verde: detuvieron a un hombre de 39 años que tenía pedido de detención por violencia de género

Villa Gobernador Gálvez. Se investiga la muerte de Mariana Di Paolo y Luis Rodrigo Argañaraz, hallados calcinados en un auto.

Femicidio seguido de suicidio en Villa Gobernador Gálvez: investigan el crimen de Mariana Di Paolo y una denuncia previa contra su expareja

Lo último

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Murió Ricardo Oveja Stec, histórico percusionista de Los Palmeras

Murió Ricardo "Oveja" Stec, histórico percusionista de Los Palmeras

Recomendaciones para la navegación en la laguna Setúbal durante los Juegos Suramericanos

Recomendaciones para la navegación en la laguna Setúbal durante los Juegos Suramericanos

Último Momento
Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Murió Ricardo Oveja Stec, histórico percusionista de Los Palmeras

Murió Ricardo "Oveja" Stec, histórico percusionista de Los Palmeras

Recomendaciones para la navegación en la laguna Setúbal durante los Juegos Suramericanos

Recomendaciones para la navegación en la laguna Setúbal durante los Juegos Suramericanos

Morosidad en Santa Fe: hay más de 412.000 deudores y la provincia ocupa el tercer lugar del país

Morosidad en Santa Fe: hay más de 412.000 deudores y la provincia ocupa el tercer lugar del país

Se inauguró en Recreo el Centro de Tiro más moderno de América Latina

Se inauguró en Recreo el Centro de Tiro más moderno de América Latina

Ovación
Se inauguró en Recreo el Centro de Tiro más moderno de América Latina

Se inauguró en Recreo el Centro de Tiro más moderno de América Latina

Histórica pole de Pierre Gasly y Franco Colapinto largará 7° en el GP de Italia

Histórica pole de Pierre Gasly y Franco Colapinto largará 7° en el GP de Italia

El santafesino Rubén Rézola y Sofía Cairó serán los abanderados para Santa Fe 2026

El santafesino Rubén Rézola y Sofía Cairó serán los abanderados para Santa Fe 2026

Juegos Suramericanos: Quedó inaugurado el Centro Acuático en Rosario

Juegos Suramericanos: Quedó inaugurado el Centro Acuático en Rosario

Los convocados de Colón para intentar sacudir la escena ante Morón

Los convocados de Colón para intentar sacudir la escena ante Morón

Policiales
Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Alto Verde: detuvieron a un hombre de 39 años que tenía pedido de detención por violencia de género

Alto Verde: detuvieron a un hombre de 39 años que tenía pedido de detención por violencia de género

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus