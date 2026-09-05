Barrio Liceo Norte: detuvieron a un policía en actividad no autorizado a portar armas, con dos pistolas cargadas

Agentes del Comando Radioeléctrico lo localizaron y le secuestraron dos pistolas cargadas, una calibre 9 milímetros y otra .22. El hombre, de 48 años, es policía en actividad y estaba inhabilitado para portar armas

Este viernes, antes de las 19.30, varios vecinos que viven en inmediaciones de la esquina de avenida Gorriti y calle Bernardo de Irigoyen , en el barrio Liceo Norte de la ciudad de Santa Fe , advirtieron la presencia de un hombre que llevaba armas de fuego y dieron aviso a la Central de Emergencias 911 .

A partir de la denuncia, los operadores del 911 enviaron hasta el lugar a oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) , a quienes les aportaron una descripción del sospechoso, tanto de su contextura física como de la vestimenta que llevaba.

Lo encontraron y le secuestraron dos pistolas

Los agentes llegaron hasta la zona indicada y localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por los vecinos. Tras realizarle un palpado preventivo, los policías encontraron y secuestraron dos armas de fuego.

Se trataba de una pistola plateada Bersa, modelo 23, calibre .22, con un cargador que contenía nueve balas, y una pistola negra Bersa, modelo BP9CC, calibre 9 milímetros, que tenía dos cargadores, uno con siete proyectiles y otro con ocho.

Según trascendió, ambas armas estaban cargadas, en buenas condiciones de conservación y funcionamiento y eran aptas para el disparo.

El hombre fue identificado como H. E. C., de 48 años, y se constató que se trataba de un policía en actividad. Además, se estableció que se encontraba inhabilitado para la portación de armas de fuego y que actualmente cumple funciones diferentes dentro de una división de la Policía de Santa Fe.

Por ese motivo, fue aprehendido por la presunta portación indebida de las armas, al no contar con la documentación y autorización legal exigibles.

Posteriormente, los agentes realizaron una requisa en el domicilio del hombre, procedimiento que se concretó con su consentimiento y que arrojó resultado negativo, según informaron fuentes vinculadas al procedimiento.

La intervención de la Fiscalía

Los oficiales comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que se encontraba de turno.

El fiscal ordenó que el hombre continuara privado de su libertad, que fuera trasladado para una revisión médica en Medicina Legal, identificado formalmente y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

En principio, la investigación quedó encuadrada bajo una doble calificación provisoria: portación indebida de arma de fuego de guerra, en referencia a la pistola calibre 9 milímetros, y portación indebida de arma de fuego de uso civil, por la pistola calibre .22.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que el efectivo policial llevaba consigo las dos armas y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

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