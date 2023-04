Más adelante, admitió: "Todos los problemas económicos también desembocaron en la renuncia de Doman, que dio un paso al costado. Ahora Grindetti y los que quedaron están buscando sponsors, que los hinchas aporten para el club, la solución tiene que ser conseguir el dinero para poder fichar buenos jugadores".

En relación al rendimiento del equipo actual, el Bocha expresó: "Mejoró en el Clásico, ojalá entusiasme a la gente, empatar con Racing y merecer el triunfo, con un penal dudoso, eso hizo que la gente esté un poco más ilusionada. No tiene un gran plantel para pelear algo importante como quiere el hincha. Tiene que haber otras soluciones, el equipo tiene que reforzarse, ahora terminar de la mejor manera".

LEER MÁS: La Sub 17 de Froilán Díaz se clasificó al Mundial

En otro tramo de la charla soslayó que "hay muchos equipos que andan bien y no son Sociedades Anónimas, Independiente tiene que tratar de sacar jugadores de las inferiores, darle oportunidad a los pibes, vender dos o tres jugadores para pagar las deudas. Al club le entraron muchos millones de dólares pero nadie sabe donde se invirtieron".

Para luego, agregar: "Entraron millones de dólares pero se trajeron jugadores a los que les quedaron debiendo, todos sabemos que en la época de Holan, estábamos trabajando con Bertoni, después cuando ganó la Copa Sudamericana, le dejaron hacer lo que quería junto a Hidalgo, empezó todo el problema al que hizo referencia Milito".

En la parte final, dejó su mirada sobre el presente del fútbol argentino. Al respecto, disparó: "El fútbol argentino, una cosa es la Selección y otra el fútbol local, que es muy flojo, venimos de una fecha con muchos 0 a 0, no hay una jugada de gol, algo hilvanado, no existe el fútbol de otras épocas. Nosotros cuando jugábamos con Colón o Unión eran 2 a 2, o 3 a 3, en el Clásico por ejemplo los arqueros no tuvieron participación de nada. Ves partidos con un tiro al arco, eso no es el fútbol que uno vio y jugó".