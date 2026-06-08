El mensaje de Christian Eriksen tras descompensarse en pleno partido ante Ucrania

Es la segunda vez que le pasa al danés; la anterior fue ante Finlandia.

El jugador danés Christian Eriksen dio calma al mundo del fútbol , a través de un mensaje en sus redes sociales, tras haberse descompensado por segunda vez, en esta ocasión en el amistoso entre Dinamarca y Ucrania.

El mediocampista de 34 años brindó tranquilidad en varias líneas del mensaje, señalando: "estoy bien y estoy en casa con mi familia" "mi recuperación ya ha comenzado" .

El danés se mostró agradecido por "el apoyo y la asistencia de todos los jugadores", quienes formaron una ronda alrededor de Eriksen para taparlo de las cámaras y de la vista de todos los presentes en el estadio, como señal de respeto hacia él.

También lo hizo con "el equipo médico en el campo y con los médicos que me han cuidado a mí y a mi corazón a lo largo de los años".

Aunque aseguró que "esta situación es diferente a la que sucedió en 2021".

En el final del mensaje afirmó: "Mi enfoque está en recuperarme y pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar fútbol con mis hijos".

El antecedente de Christian Eriksen en la Euro 2021

El antecedente de la primera vez que Christian Eriksen se desplomó en una cancha fue jugando para Dinamarca ante Finlandia en la Eurocopa de 2021, donde, al minuto 42, preparándose para recibir un lateral, se desmayó de manera súbita.

Su propio equipo y el rival corrieron para asistirlo. El capitán de su selección, Simon Kjær, fue fundamental para acomodarlo y evitar que se ahogara.

Los médicos le salvaron la vida aplicándole reanimación cardiopulmonar (RCP) y un choque con desfibrilador antes de llevarlo al hospital.

Para que pudiera continuar con su carrera profesional, a Eriksen se le implantó un desfibrilador automático implantable (DAI), o en inglés, Implantable Cardioverter-Defibrillator (ICD), un dispositivo diseñado para monitorizar el ritmo cardíaco y administrar una descarga eléctrica interna en caso de detectar una arritmia grave.