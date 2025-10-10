Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

La selección de Brasil goleó 5-0 a Corea del Sur, en el estadio Mundialista de la Seúl, en un amistoso internacional. El repaso de otros partidos

La selección de Brasil goleó 5-0 a Corea del Sur , en el estadio Mundialista de la Seúl, en el marco de un amistoso internacional. Luego de sellar su clasificación al próximo Mundial en la pasada fecha FIFA, el equipo del entrenador italiano Carlo Ancelotti viajó para enfrentar a los ya también clasificados.

La selección cinco veces campeona del mundo empezó ganando a los 13 minutos con un gol del joven Estevao tras una asistencia de Bruno Guimaraes. Antes del final del primer tiempo, a los 41, el delantero Rodrygo aumentó la ventaja para que la selección de Brasil se vaya ganando 2-0 al entretiempo.

En el complemento, a los 2 y 4 minutos, nuevamente Estevao y Rodrygo marcaron para llevar el marcador al 4-0. La victoria la cerró Vinicius Junior a los 32 minutos.

Paraguay empató con Japón

En paralelo, también en Asia, la selección de Paraguay empató 2-2 con Japón en el estadio Suita. El equipo del argentino Gustavo Alfaro empezó ganando con el gol de Miguel Almirón a los 20 minutos de juego. Seis minutos después, el delantero Koki Ogawa igualó el partido.

En el complemento, a los 19 minutos, el mediocampista Diego Gómez marcó el 2-1 pero, a los 49, el delantero Ayase Ueda anotó el empate agónico.