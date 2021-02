Ciclón Racing entrena y va en busca del campeonato

"La pretemporada de Ciclón Racing viene muy bien, porque hemos logrado compactar un grupo de gente que ya estaba con los de inferiores que van subiendo y con las incorporaciones. Te diría que eso es clave a la hora de formar un grupo" comenzó señalando Julián Calvet a UNO Santa Fe.

El entrenador del plantel superior de Ciclón Racing manifestó que "en esta etapa de la pretemporada estamos haciendo foco en lo físico, el profesor Di Paolo trabaja muy bien en ese aspecto, y están haciendo potencia, velocidad, aeróbico, anaeróbico, y en mi caso la parte futbolística".

image.png Pulgares para arriba, Chiche Calvet dialoga constantemente con sus dirigidos pensando en el debut en el Apertura liguista.

El DT de la entidad lagunera señaló que "te voy a decir la verdad, y es que, al regreso de las vacaciones, y el comienzo de la pretemporada, a los jugadores los notamos desmotivados completamente. Como sin fe que este torneo iba empezar, y yo les decía a los chicos que no bajen la guardia porque iba a comenzar en cualquier momento el torneo. Me dieron la razón, se motivaron de gran forma apenas supieron que teníamos torneo en vista, y se notó claramente en las prácticas, que son treinta y pico de jugadores entre primera y reserva, que hacen que esto tenga un condimento especial".

En cuanto a los cotejos amistosos que han jugado en esta etapa de la pretemporada, Chiche Calvet sostuvo que "jugamos varios partidos hasta el momento. Lo hicimos contra Gimnasia acá en el club y ganamos 3 a 0, luego jugamos con Independiente de Santo Tomé y perdimos 3 a 2, jugamos contra Alto Verde y sufrimos la fractura de un jugador y ahí se desnaturalizó todo el equipo. Tenemos que jugar nuevamente contra Alto Verde de nuevo, Mitre de Esperanza y Alumni de Laguna Paiva. Son buenos test para ver cómo están los chicos, pero creo que vamos a andar bien, y vamos a hacer un buen campeonato".

image.png El profesor Luis Di Paolo trabaja en la puesta a punto física del plantel lagunero que afrontará el torno de Liga Santafesina.

El doctor Calvet se refirió a cómo va a afectar el parate del año pasado en el jugador y dijo con claridad que "no hay dudas que va a afectar muchísimo, porque uno se da cuenta que los chicos están todos ansiosos por correr, por jugar a la pelota, y eso hace que corran como locos, que se desordenen, la ansiedad los mata, eso es muy duro".

Más sensaciones desde Guadalupe

A cerca de los objetivos de CIclón Racing en el torneo que arranca el 6 de marzo, el histórico director técnico liguista comentó que "el objetivo que tenemos claramente es el de ser campeones. No hay dudas que es la principal meta, es inamovible, es que tenemos que salir campeones, y para eso estamos entrenando muy duro y con mucha seriedad. Contamos con un plantel de experiencia que ya estaba en el club, hicimos algunas incorporaciones, particularmente los chicos de abajo de nuestro club. El torneo de Liga es cada vez más competitivo, y si vas y le preguntas a los demás técnicos, todos te van a decir que quieren ser campeones. Todos los clubes se han reforzado de muy buena manera, por eso digo que el torneo va a ser muy duro".

image.png El objetivo de Ciclón Racing es buscar el campeonato, y para eso trabaja en su predio de Guadalupe, con mucha intensidad.

Calvet expresó que "hace tres años que estoy en Ciclón Racing, contando el del año pasado que lo pasamos de largo. La vuelta del público es fundamental porque si no la liga desaparece. El regreso del fútbol sin público no se podía dar, porque no era viable para la subsistencia de las instituciones que son netamente amateurs. Acá en Ciclón estoy como coordinador general, y estamos trabajando con todos los cuidados habidos y por haber. Si observas bien, acá tenemos un puesto sanitario, en el cual se cumplen todos los protocolos sanitarios. Estamos mi hijo, mi hermano y yo como médicos, osea que todos somos gente de la salud, y que tenemos un pasado y un presente vinculado a esto, y los cuidados que hay que tener, y un poquito más".

Por último, el director técnico de la prestigiosa entidad del barrio residencial de Guadalupe dejó asentado que "no es sencillo poder volver a jugar con este tema de la pandemia en el medio. Quizás se pueda llegar a cortar algo en julio o agosto, se llega fuerte el pico del coronavirus, pero hay que ver cómo actúan las vacunas que es fundamental. Hay que ver cómo trabajan las vacunas, en ese aspecto, porque si las vacunas andan bien no se va a cortar nada, pero es cierto que la posibilidad de que se pare la actividad nuevamente siempre está latente".