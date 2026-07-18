Colapinto clasificó 13°, pero larga 11°, y Antonelli hizo la pole en el Gran Premio de Bélgica

Aunque el piloto argentino no logró pasar a la Q3 y quedó 13°, subirá dos puestos en la grilla de salida por las penalizaciones a Isack Hadjar y Lando Norris, mientras que Gasly largará 10°. El italiano de Mercedes fue el más rápido del sábado

Franco Colapinto clasificó 13°, pero partirá 11° por las penalizaciones a Isack Hadjar y Lando Norris, en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, que se largará este domingo desde las 10 -hora argentina- en el Circuito de Spa Francorchamps, con Kimi Antonelli (Mercedes) desde la pole position.

La clasificación del Gran Premio de Bélgica dejó una sesión vibrante en Spa-Francorchamps, marcada por las estrategias de rebufo entre compañeros de equipo para exprimir hasta la última milésima. En ese contexto, Alpine no consiguió dar el salto definitivo a la Q3 y Franco Colapinto finalizó 13°, apenas por detrás de Pierre Gasly, que terminó 12°.

La pelea por la pole position fue una de las más ajustadas de la temporada. En el primer intento de la Q3, los tres primeros quedaron separados por menos de una décima, reflejando la enorme paridad en la cima. Tras una bandera roja para limpiar la pista, los equipos tuvieron una última oportunidad para mejorar sus registros.

Red Bull volvió a apostar por el rebufo para Max Verstappen, aunque ni esa estrategia alcanzó para desbancar a Kimi Antonelli. El joven italiano firmó una vuelta espectacular de 1:44.361 y se quedó con la pole position para la décima fecha del campeonato, confirmando el gran rendimiento de Mercedes durante todo el fin de semana.

Aunque Alpine volvió a quedar fuera del Top 10, la clasificación terminó dejando una noticia positiva para Colapinto. Las penalizaciones aplicadas a Lando Norris, que perderá diez posiciones, y a Isack Hadjar, sancionado con 30 lugares por cambios de componentes en su monoplaza, reconfiguraron la grilla de partida.

Gracias a esas sanciones, el piloto argentino avanzará dos posiciones y largará desde el 11° puesto este domingo. Una ubicación que lo deja muy cerca de la zona de puntos y alimenta la ilusión de conseguir un buen resultado en uno de los circuitos más desafiantes y emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.