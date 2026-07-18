Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

La Selección Argentina tendría cambios para enfrentar a España

La Albiceleste se prepara para enfrentar a la Roja por la definición de la Copa Mundial de la FIFA. Lionel Scaloni define el equipo y evalúa posibles cambios para el encuentro

18 de julio 2026 · 13:13hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Selección Argentina tendría cambios para jugar ante España.

La Selección Argentina tendría cambios para jugar ante España.

La Selección Argentina jugará la final del Mundial 2026 ante España este domingo a las 16. A la espera del partido que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey, Lionel Scaloni termina de definir la formación y analiza variantes en busca del bicampeonato tras la estrella ganada en Qatar hace cuatro años.

Scaloni dispondría de cambios para jugar ante España

Como a lo largo de toda la Copa del Mundo de la FIFA, el entrenador no dio señales en los días previos y el equipo que irá en busca de la gloria todavía no está confirmado. Sin embargo, en función de las semifinales ante Inglaterra y la información hasta el momento, existen dos dudas en un once que mantendrá la base habitual.

La primera vuelve a instalarse en el lateral derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. El jugador del Atlético de Madrid se había quedado con el puesto en el Mundial, pero no estuvo solido en el último compromiso, donde además el gol de los ingleses llegó por su banda. En cambio, el defensor de River ingresó en su mejor versión en el segundo tiempo, ganó terreno y puja por quedarse con el lugar en la final del Mundial.

En ese mismo sector de la cancha está el otro de los interrogantes en la formación de la Selección Argentina. Tras quedarse afuera de los titulares con Inglaterra pero ser clave con su ingreso, Rodrigo De Paul lucha por recuperar su puesto con Giuliano Simeone y Nicolás González. Por su ascendencia en el equipo y el plus que saca en partidos clave, el Motorcito podría volver. Hay tres nombres para dos puestos.

Sin embargo, el zurdo del Atlético de Madrid siempre es una opción latente que baraja Scaloni para integrar el once y no se descarta que pueda ingresar por el hijo del Cholo. La posibilidad se sustenta a partir de la necesidad de contener -junto a Nicolás Tagliafico- a Lamine Yamal y las subidas de Pedro Porro, aunque hoy la ventaja la lleva el volante de Boca.

La probable formación de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul o Nicolás González, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina España Selección
Noticias relacionadas
se confirmaron las camisetas que usaran argentina y espana en la final del mundial 2026

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

de lo sublime a lo ridiculo: neville volvio a cuestionar a la dupla central argentina

"De lo sublime a lo ridículo": Neville volvió a cuestionar a la dupla central argentina

quien es la argentina que pica en punta para cantar el himno en la final del mundial

Quién es la argentina que pica en punta para cantar el himno en la final del Mundial

Argentina no pudo sostener su nivel y cayó ante Cuba en el quinto set.

Argentina cayó en tie break contra Cuba en la segunda presentación en la VNL

Lo último

El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

Último Momento
El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

Estamos conformes con el plantel que tiene Colón y el camino es largo

"Estamos conformes con el plantel que tiene Colón y el camino es largo"

Mauro Pittón se despidió de Unión: Los voy a extrañar y ojalá volvamos a encontrarnos

Mauro Pittón se despidió de Unión: "Los voy a extrañar y ojalá volvamos a encontrarnos"

Ovación
Las pistas que dio Scaloni en la práctica y la ventaja que le sacó Argentina a España

Las pistas que dio Scaloni en la práctica y la ventaja que le sacó Argentina a España

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto clasificó 13°, pero larga 11°, y Antonelli hizo la pole en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto clasificó 13°, pero larga 11°, y Antonelli hizo la pole en el Gran Premio de Bélgica

Continúa la disputa de la fecha 18 del Apertura José Luis Burtovoy

Continúa la disputa de la fecha 18 del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados