La Selección Argentina tendría cambios para enfrentar a España

La Albiceleste se prepara para enfrentar a la Roja por la definición de la Copa Mundial de la FIFA. Lionel Scaloni define el equipo y evalúa posibles cambios para el encuentro

La Selección Argentina jugará la final del Mundial 2026 ante España este domingo a las 16. A la espera del partido que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey, Lionel Scaloni termina de definir la formación y analiza variantes en busca del bicampeonato tras la estrella ganada en Qatar hace cuatro años.

Como a lo largo de toda la Copa del Mundo de la FIFA, el entrenador no dio señales en los días previos y el equipo que irá en busca de la gloria todavía no está confirmado. Sin embargo, en función de las semifinales ante Inglaterra y la información hasta el momento, existen dos dudas en un once que mantendrá la base habitual.

La primera vuelve a instalarse en el lateral derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. El jugador del Atlético de Madrid se había quedado con el puesto en el Mundial, pero no estuvo solido en el último compromiso, donde además el gol de los ingleses llegó por su banda. En cambio, el defensor de River ingresó en su mejor versión en el segundo tiempo, ganó terreno y puja por quedarse con el lugar en la final del Mundial.

En ese mismo sector de la cancha está el otro de los interrogantes en la formación de la Selección Argentina. Tras quedarse afuera de los titulares con Inglaterra pero ser clave con su ingreso, Rodrigo De Paul lucha por recuperar su puesto con Giuliano Simeone y Nicolás González. Por su ascendencia en el equipo y el plus que saca en partidos clave, el Motorcito podría volver. Hay tres nombres para dos puestos.

Sin embargo, el zurdo del Atlético de Madrid siempre es una opción latente que baraja Scaloni para integrar el once y no se descarta que pueda ingresar por el hijo del Cholo. La posibilidad se sustenta a partir de la necesidad de contener -junto a Nicolás Tagliafico- a Lamine Yamal y las subidas de Pedro Porro, aunque hoy la ventaja la lleva el volante de Boca.

La probable formación de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul o Nicolás González, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.