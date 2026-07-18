Dibu Martínez: "A veces me agarra llanto solo de pensar en todo lo que vivimos"

Emiliano Dibu Martínez confesó que, cada vez que repasa lo conseguido con la Selección, la emoción lo desborda. “A veces me agarra llanto solo de pensar en todo lo que vivimos”, admitió, y explicó que atraviesa un momento de gratitud profunda hacia su familia y hacia el grupo.

Para él, la clave es disfrutar: “A los jugadores siempre nos cuesta darnos cuenta del lugar en el que estamos. Mi mensaje para todos es que aprovechemos estos días, que entrenemos con alegría. Después, los resultados pueden acompañar o no, pero lo que queda para siempre es el momento”.

En cuanto a su rendimiento, Martínez aseguró sentirse sereno y firme. “Estoy muy tranquilo. Muchos creen que un arquero demuestra que está bien solo cuando ataja pelotas difíciles, pero el puesto es mucho más que eso. Tiene que ver con lo que transmitís antes del partido, con la postura en el arco, con la agresividad para salir en un centro…”, explicó, marcando que su influencia va más allá de las jugadas puntuales.

Aun así, reconoció que todavía arrastra secuelas de la lesión sufrida en Aston Villa. “Me sigue doliendo todos los días. Sabía que iba a ser duro y traté de evitar la operación. Todos los especialistas en manos que consulté, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, me dijeron que sin cirugía no iba a poder jugar”, reveló.

Esa molestia lo obligó a entrenar diferenciado durante toda la fase de grupos, algo que lo afectó en lo emocional: “Me cuesta muchísimo no entrenar con el equipo porque soy alguien que disfruta del trabajo diario. Por suerte, desde octavos pude volver a entrenar normal y hoy me siento mucho mejor”.

Martínez también se refirió a los premios individuales, aunque dejó claro que no son su prioridad. “No me interesa si no me dan un trofeo al mejor jugador ni aparecer en la tapa de los diarios. Lo que realmente me importa es la confianza de mis compañeros y del técnico. Él me mandó un mensaje diciéndome: ‘Estés como estés, te quiero en mi equipo’. Para mí, eso vale más que atajar diez penales y salir en todas las portadas”.

De cara a la final del domingo, analizó al rival: España. “Es una selección enorme. Conozco a varios porque los enfrenté en la Premier. Sigo mucho La Liga, y mi compañero Pau Torres vive mirando los partidos. Tienen un entrenador que conoce muy bien al nuestro. No es solo Lamine Yamal: es un grupo muy sólido, por algo llegaron hasta acá”, señaló. Y cerró con una mirada optimista: “Nosotros también tenemos nuestras armas. Ojalá salga un partido que la gente recuerde por mucho tiempo”.