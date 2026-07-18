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"Los hinchas de Unión se van a encontrar con un delantero picante y que le gusta el gol"

Eric Ramírez se sumó este sábado al plantel rojiblanco y reconoció que el llamado de Leonardo Madelón fue clave para llegar al Tate

Ovación

Por Ovación

18 de julio 2026 · 12:29hs
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Eric Ramírez superó la revisión médica y es refuerzo de Unión.

Eric Ramírez superó la revisión médica y es refuerzo de Unión.

Este sábado, Eric Ramírez se sometió la revisión médica y de esta manera se convirtió en el cuarto refuerzo de Unión. El delantero llegó por expreso pedido de Leonardo Madelón, que lo conoce de su paso como DT de Gimnasia de La Plata.

La presentación de Eric Ramírez

Antes de realizarse los estudios de rigor, el punta de 29 años dialogó de manera breve con Sol Play 91.5 y allí expresó su felicidad por llegar a Unión y reconoció que fue clave el llamado de Madelón.

"Feliz por venir a Unión, la verdad que estaba muy ansioso por llegar. Ahora voy a hacerme la revisión médica y después iré al predio para sumarse al plantel.", expresó en el inicio de la conversación.

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Y agregó: "La verdad que cuando recibí el llamado de Leo (Madelón) no lo dudé y me vine. Estoy muy contento por la decisión que tomé, llego para sumar y colaborar con el equipo. Sé que tuvieron una primera parte del año muy buena y seguramente vamos a mejorar lo hecho hasta el momento".

Por último, la Perla aseguró: "Los hinchas de Unión se van a encontrar con un jugador bueno, picante, que le gusta el gol y llegar al área. Mi intención es tratar de ayudar a mis compañeros a conseguir los objetivos".

Unión Eric Ramírez hinchas
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