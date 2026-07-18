Continúa la disputa de la fecha 18 del Apertura José Luis Burtovoy

El cruce entre Colón de San Justo y La Perla paraliza la decimoctava fecha del Apertura de Primera A, que tuvo otro adelanto y que resultó victoria de Deportivo Santa Rosa sobre Ateneo Inmaculada

El Torneo Apertura José Luis Burtovoy de la Primera A de la Liga Santafesina entra en su etapa definitoria ya que quedan muy pocas jornadas de disputa. La fecha 18 será clave, ya que habrá un cotejo que se las trae, y se disputará este sábado desde las 15.30 en el estadio Mercedes Alesso de Bieler, en donde el puntero La Perla visitará a Colón de San Justo, el escolta en la cima de la tabla. Es decir que será un duelo directo en la recta final del certamen.

Por su parte, en otro de los adelantos, en el predio Nery Pumpido, se produjo el segundo triunfo de Deportivo Santa Rosa en el certamen al imponerse a Ateneo Inmaculada por 3 a 2.Recordemos que en la semana, se había producido el triunfo de Sanjustino sobre la Academia Cabrera por 1 a 0, la goleada de Juventud Unida de Candioti sobre Colón por 3 a 0, y la de Unión ante Nobleza de Recreo por 5 a 0.

Triunfo de Santa Rosa en el predio Nery Pumpido

En otro de los adelantos que tuvo la fecha 18 del Apertura José Luis Burtovoy, en la cancha principal Pedro Pasculi del predio Nery Pumpido ubicado en el límite comunal de Monte Vera, Deportivo Santa Rosa se impuso con autoridad a Ateneo Inmaculada por 3 a 2 bajo el correcto arbitraje de Leandro Vivas. Fue un partido intenso, muy parejo, con dos equipos que siempre buscaron el arco de enfrente, pero que fue la Casita la que logró imponerse aunque sobre el final el Colegial hizo sufrir más de la cuenta a los del oeste de la ciudad.

Se trata del tercer triunfo de los dirigidos por Osmar Martínez en la competencia en su primer año en la máxima categoría liguista, ante un duro rival, que tiene jugadores de experiencia y que siempre ha sido protagonista, y esto le permite seguir sumando en la tabla de los promedios en donde está claramente complicado pero que con trabajo y haciendo las cosas bien como las hizo ante el elenco de la autopista, el objetivo de la permanencia, tranquilamente se puede conseguir.

La Casita sumó un triunfo clave ante un duro rival, pensando en seguir mejorando los promedios del descenso. foto gentileza Rodrigo Müller (prensa La Casita).

La apertura del marcador se produjo a los 11 minutos del primer tiempo por intermedio de Lautaro Acevedo, mientras que el empate de la escuadra Colegial llegó por Nicolás Abásolo a los 19 minutos, por lo que al descanso se fueron igualados 1 a 1. A los 11 del complemento Lautaro Acevedo marcó el segundo para la Casita, y a los 25, el tercero, de penal obra de Leandro Martínez. A los 38 llegó el descuento de Martín Vicario para la visita.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: La Perla del Oeste 43, Sanjustino 41, Colón de San Justo 40, Sportivo Guadalupe 33, La Salle Jobson 29, Juventud Unida 28, Colón 27, Cosmos y El Quillá 24, Unión y Ciclón Racing 21, Ateneo Inmaculada 21, Academia Cabrera e Independiente 19; Nacionala 18, Ciclón Norte y Las Flores II 17; Nobleza de Recreo, Gimnasia y Esgrima y Universidad del Litoral 16, Newell´s Old Boys 15, Deportivo Santa Rosa 8.

En la tabla de los promedios la cosa se encuentra así: Deportivo Santa Rosa 0.278, Newell´s 0.951, Deportivo Nobleza 0.976, Las Flores II 1.118, Ciclón Norte 1.136, Academia Cabrera 1.180, Cosmos FC 1.198, Nacional 1.224 y Ciclón Racing 1.235.

Se completa la fecha 18 del Apertura

Todas las miradas de la fecha estarán puestos en lo que ocurra en el Portón del Norte cuando el puntero La Perla del Oeste visite a Colón de San Justo a partir de las 15.30 con el arbitraje de Maximiliano Manduca. Será un cruce clave para poder perfilar al próximo campeón o dejar al rojo vivo la cima del certamen.

Por la fecha 18, el puntero La Perla visitará a Colón de San Justo, su inmediato perseguidor. foto gentileza Fútbol de Santa Fe.

Además, se jugarán los siguientes cotejos: La Salle Jobson con Ciclón Norte (Leandro Rotela), Sportivo Guadalupe con Independiente (Nicolás Mottier), Cosmos FC con Newell´s (Ignacio Castellano), Náutico El Quillá con Gimnasia y Esgrima (Juan Bonnin) y Las Flores con Universidad del Litoral (Carlos Céspedes). El choque que deben jugar Nacional con Ciclón Racing quedó postergado.

Importante aclaración

En la nota que se publicó en relación a la polémica sanción que recibió Nobleza de Recreo por la supuesta mala inclusión de un jugador que estaba teóricamente expulsado, en dicho partido entre la Vizcachera y Colón de San Justo el árbitro no fue Ignacio Castellano, quien sí le tocó controlar las acciones del siguiente entre Las Flores con Nobleza que finalizó 0 a 0 pero en el que no hubo ningún expulsado. Se trató de un error involuntario que solamente fue a los efectos descriptivos pero no para hacer mella en el buen nombre y honor del muy buen referee de nuestra casa madre Ignacio Castellano.

Síntesis

Deportivo Santa Rosa 3-Ateneo Inmaculada 2

Deportivo Santa Rosa: Ulises Morante, Leandro Martínez, Franco Acevedo, Jesús Lescano, Julián Rodríguez, Joaquín Villán, Juan Manuel Calvo, Mariano Ponce, Nicolás Cappelletti, Nahir Cáceres y Rodrigo Gómez. DT: Osmar Martínez.

Ateneo Inmaculada: Tomás Medina, José Leconte, Valentino Cambiagno, Facundo Gallo, Máximo Bejarano, José Chiaraviglio, Martín Vicario, Manuel Báez, Conrado Peralta Pino, Nicolás Abásolo y Juan Loyarte. DT: Agustín Oliver.

Goles: Lautaro Acevedo x 2 y Leandro Martínez de penal (SR); Nicolás Abásolo y Martín Vicario (A).

Cambios: Benjamín Falcón x Gómez, Esteban Carpio x Cappelletti, Gael Penida x Acevedo y Alan Vega x Cáceres (SR); Fabricio Somavilla x Gallo, Francisco Loyarte x Juan Loyarte, Mateo Imaz x Bejarano, Santiago Ruiz x Báez y Tomás Moleón x Cambiagno (A).

Amonestados: Gael Penida, Leandro Martínez, Rodrigo Gómez (SR); Tomás Medina, Francisco Loyarte (A).

Expulsado: Facundo Gallo (A)

Árbitro: Leandro Vivas

Cancha: Predio Nery Pumpido