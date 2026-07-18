Uno Santa Fe | Ovación | Francia

Francia e Inglaterra se enfrentan por la medalla de bronce

Este sábado, en Miami, las selecciones de Francia e Inglaterra se medirán por el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro arrancará a las 18 y contará con el arbitraje de Jesús Valenzuela

18 de julio 2026 · 10:54hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Francia e Inglaterra se miden este sábado buscando la medalla de bronce.

Francia e Inglaterra se miden este sábado buscando la medalla de bronce.

Francia e Inglaterra jugarán este sábado desde las 18 en el Estadio Miami, el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Los perdedores de las semifinales se despiden del torneo buscando subirse al podio tras las derrotas con España y Argentina respectivamente.

Cómo llegan Francia e Inglaterra al tercer puesto del Mundial 2026

Les Bleus eran los máximos candidatos al título pero se llevaron un golpazo impensando en las semifinales contra España. El equipo de Luis de la Fuente superó a Francia en todos los sectores de la cancha, lo redujo a su mínima expresión, y con los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Perro dejó a los franceses fuera del Mundial, obligados a disputar el encuentro por el tercer puesto.

Los dirigidos por Didier Deschamps, quien se despedirá de la selección este sábado, quieren terminar el torneo con una sonrisa y terminar en el podio por tercera vez consecutiva tras el título en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022. A su vez, Kylian Mbappé intentará quedarse con la Bota de Oro del Mundial, ya que llega igualado con Messi en lo más alto de la tabla con ocho tantos.

Por su parte, los Tres Leones vienen de perder 2-1 contra la Selección Argentina en una semifinal histórica. Inglaterra comenzó ganando el partido con un gol de Anthony Gordon pero sobre el final la Albiceleste lo dio vuelta gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, terminando así con el sueño inglés.

Al igual que Francia, el equipo de Thomas Tuchel buscará subirse al podio con una diferencia sustancial: la única vez que lo logró en toda su historia fue en el Mundial de 1966 cuando fue campeón. Lo más cerca que estuvo fue en 1990 y 2018 cuando terminó en el cuarto puesto.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Francia Inglaterra bronce
Noticias relacionadas
Deschamps destacó que Francia llegó a tres semifinales de manera consecutiva.

Deschamps: "Son tres semifinales consecutivas y eso ya está bien"

Mbappé pidió el cambio en el partido que Francia le ganó a Marruecos.

Qué dijo Mbappé sobre la imagen que encendió las alarmas en Francia

marruecos perdera a su goleador para el duelo de semis ante francia

Marruecos perderá a su goleador para el duelo de semis ante Francia

francia y marruecos, frente a frente por un lugar en las semifinales del mundial 2026

Francia y Marruecos, frente a frente por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

Lo último

El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

Último Momento
El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

Estamos conformes con el plantel que tiene Colón y el camino es largo

"Estamos conformes con el plantel que tiene Colón y el camino es largo"

Mauro Pittón se despidió de Unión: Los voy a extrañar y ojalá volvamos a encontrarnos

Mauro Pittón se despidió de Unión: "Los voy a extrañar y ojalá volvamos a encontrarnos"

Ovación
Las pistas que dio Scaloni en la práctica y la ventaja que le sacó Argentina a España

Las pistas que dio Scaloni en la práctica y la ventaja que le sacó Argentina a España

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

AFA suspendió los partidos del lunes y martes por la vuelta de la Selección al país

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto y un nuevo fastidio por el auto tras la clasificación en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto clasificó 13°, pero larga 11°, y Antonelli hizo la pole en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto clasificó 13°, pero larga 11°, y Antonelli hizo la pole en el Gran Premio de Bélgica

Continúa la disputa de la fecha 18 del Apertura José Luis Burtovoy

Continúa la disputa de la fecha 18 del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados