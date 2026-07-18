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Lionel Messi habló antes de la final contra España : "Intentaremos hacer un buen partido"

El capitán del seleccionado argentino Lionel Messi fue parte de la conferencia de prensa junto a Lionel Scaloni y a Emiliano Martínez

18 de julio 2026 · 12:56hs
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Lionel Messi habló en conferencia de prensa antes de la final contra España.

Lionel Messi habló en conferencia de prensa antes de la final contra España.

El astro Lionel Messi, capitán y figura indiscutible de la Selección Argentina, comentó que el representativo nacional intentará “dar el máximo”, con el objetivo de ser bicampeón en el Mundial 2026.

Messi habló en conferencia de prensa

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el “10” tuvo una breve participación en la conferencia de prensa, en la que incluso le hizo una pregunta el histórico tenista serbio Novak Djokovic, y catalogó al plantel de “competitivo”, ya que les “gusta ganar”.

La final de la Copa del Mundo enfrentará a argentinos y españoles en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos, este domingo 19 de julio, desde las 16:00 (horario argentino).

En una conferencia de prensa diferente a lo habitual, a la que debieron acercarse Messi, el entrenador Lionel Scaloni y el arquero Emiliano “Dibu” Martínez en helicóptero en Nueva York, y que contó con la participación de leyendas de otros deportes como Djokovic y el baloncestista Kevin Durant, el “10” habló de sus inicios y del delantero español Lamine Yamal.

“Crecimos jugando al fútbol con mucha pasión y ganas de jugar”, comenzó a declarar el rosarino, que valoró que todos sus compañeros comenzaron en “algún equipo de barrio”, por lo que “nunca” piensan en la presión de cada partido, comentó en respuesta al serbio ganador de 24 Grand Slams.

Luego de comentar que asimilan la presión como “algo natural”, el argentino describió como “competitivo” al grupo de la Selección argentina, aunque reconoció que se trata de un “deporte colectivo en el que el rival también juega”, por lo que “no siempre se puede ganar”.

Además, el astro agregó que desde chico fue “aprendiendo y entendiendo” que “se pierde más de lo que se gana”, un concepto que lo ayudó a “crecer como persona y como jugador”.

El “10” también se refirió al delantero Lamine Yamal, estrella del representativo español, a quien calificó como un “grandísimo jugador”, admitió seguir su carrera ya que juega en un club que “ama”, tratándose del Barcelona de España, y lo reconoció como uno de los mejores jugadores del mundo, asegurando que tiene “una gran oportunidad de conseguir algo histórico, aunque bromeó: “intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez”.

Por último, el argentino recordó la fotografía que se tomaron casi 20 años atrás, en la que él baña a un Yamal bebé para un calendario benéfico, y comentó que “esa foto es una locura” ya que coincidirán en una final mundialista.

Messi final Mundial
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