Colón de San Justo venció por la mínima a Ben Hur

Al cabo del primer tiempo el partido terminó 0 a 0. El mismo tuvo que ver con las defensas bien plantadas, tanto el trabajo de Lucas Cura en la visita como el de Albano en los anfitriones. Prácticamente no hubo fallas, no fueron superados en materia defensiva, Colón tuvo que suplir algunos errores propios, aunque las aproximaciones más claras fueron de la visita.

Los dueños de casa tienen un medio campo en construcción, pero a la vez muy solidario, que se logró acomodar con el transcurso de los minutos. No hubo situaciones claras frente a los arcos, solamente algunas aproximaciones. Una pelota que termina sacando en la línea el Conquistador, y la polémica de la noche, cuando la pelota pica y pega en la mano de un defensor de la BH que dio la sensación que no fue penal. Igualmente fue polémica, porque para algunos fue y para otros no. Ninguno de los dos elencos hizo méritos para irse al descanso ganando, por ahí Ben Hur aprovechó errores no forzados, pero no los supo concretar.

image.png En el Mercedes Alesso de Bieler, el gol para el Conquistador lo marcó Cristian Zilli de penal en el segundo tiempo.

Cerca de los 18 minutos del segundo tiempo, un empujón de Baroni sobre el jugador rafaelino, el árbitro lo interpretó diferente, dictaminó penal para el conjunto dueño de casa. La acción presentó algunas dudas, lo normal era que cobre infracción en ataque. Pero en esta oportunidad Cristian Zilli convirtió el penal, bien ejecutado, el arquero adivinó hacia donde iba el remate, pero el goleador de San Justo no perdonó y puso las cosas 1 a 0.

Síntesis:

Colón de San Justo: Gonzalo Chávez, Mauricio Del Giudice, Agustín Albano, Tomás Baroni y Osvaldo Arroyo; Ignacio Mena, Tomás Fagioli, Leandro Bertola y Exequiel Gómez; Franco Fominy y Cristian Zilli. DT: Mauricio Chiementin.

Ben Hur: Gonzalo González; José Alberto, Luciano Cura, Pablo Moreyra y Lucas Carrizo; Juan Bessone, Leandro Sola, Joaquín Castellano y Diego López; Gastón Comas y Joaquín Molina. DT: Gustavo Barraza.

Gol en el primer tiempo: 20' de penal Cristian Zilli (C)

Estadio: Mercedes Alesso de Bieler.

Árbitro: Jonathan Correa.

Asistentes: Gastón Ambrossino y Marco Colazo.

Cuarto árbitro: Esteban Ceballo.