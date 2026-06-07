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Colapinto tuvo una carrera para el olvido en Mónaco y quedó décimoquinto

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una carrera para el olvido y terminó decimoquinto en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

7 de junio 2026 · 12:42hs
Colapinto tuvo una carrera para el olvido en Mónaco y quedó décimoquinto

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una carrera para el olvido y terminó decimoquinto en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El triunfo quedó en manos del italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), quien se afianza como candidato al título.

El triunfo quedó en manos del italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), quien se afianza como candidato al título. El podio lo completaron el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el francés Isack Hadjar (Red Bull).

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La carrera comenzó con la baja de un candidato, ya que al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien largaba en la segunda posición y representaba una gran amenaza para Antonelli, se le quedó el monoplaza y cayó a la última posición, por lo que le pidieron que retirara el auto para evitar mayores problemas de cara a las próximas fechas del campeonato.

Por esta razón Colapinto pudo escalar a la decimotercera posición, la cual mantuvo durante gran parte de la carrera, pero la estrategia de Williams de generar un tapón afectó seriamente sus posibilidades de sumar puntos.

Todo se terminó de venir abajo para el argentino luego de su parada a cambiar neumáticos, ya que sufrió una penalización de cinco segundos por superar el límite de velocidad en la calle de boxes. Además, en el último relanzamiento quedó involucrado en un choque múltiple y cayó al último lugar entre los 15 pilotos que seguían en pista.

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En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli dominó de principio a fin y demostró por qué es el gran candidato a quedarse con el título, lo que le permitiría además ser el campeón más joven en la historia de la categoría.

El italiano además se vio ampliamente beneficiado por la desastrosa carrera de su compañero de equipo, el británico George Russell, que terminó decimotercero, no sumó puntos y además fue desplazado por Hamilton de la segunda posición en el campeonato. Con este resultado, Antonelli llegó a los 156 puntos y le saca 66 unidades a Hamilton y 68 a Russell, que son sus más inmediatos perseguidores.

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Otro piloto que tuvo una destacada actuación fue el francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, quien cruzó la bandera a cuadros en el tercer lugar pero cayó a la séptima posición por una penalización.

Además, el mexicano Sergio Pérez tuvo una grandísima performance para finalizar décimo y así sumar los primeros puntos para la escudería Cadillac. La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se dispute el Gran Premio de Barcelona.

Los pilotos que sumaron puntos en el GP de Mónaco

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2- Lewis Hamilton (Ferrari)

3- Isack Hadjar (Red Bull)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Liam Lawson (Racing Bulls)

6- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

7- Pierre Gasly (Alpine)

8- Alexander Albon (Williams)

9- Esteban Ocón (Haas)

10- Sergio Pérez (Cadillac)

Mónaco Colapinto Fórmula 1
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