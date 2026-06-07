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Colón toma nota: se confirmó cuándo se abre el mercado en la Primera Nacional

La AFA confirmó cuándo abrirá el mercado de pases en la Primera Nacional, donde Colón tendrá disponibles cuatro cupos

Ovación

Por Ovación

7 de junio 2026 · 10:13hs
Colón toma nota: se confirmó cuándo se abre el mercado en la Primera Nacional

UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras toda la atención de Colón sigue puesta en la pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional, en los escritorios ya comenzó otra cuenta regresiva. Una que puede resultar tan importante como los puntos en juego dentro de la cancha.

Colón, expectante tras la resolución de la AFA

A través del Boletín 6904, la mesa directiva de la AFA oficializó la apertura del libro de pases para la Primera Nacional. Se habilitará una vez finalizada la fecha 18 y cada institución tendrá la posibilidad de sumar hasta cuatro futbolistas, sin restricciones en cuanto al origen de los refuerzos.

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La fecha límite será el jueves 2 de julio, a las 18. A partir de ese momento quedará cerrado el registro y los planteles quedarán definidos para afrontar la etapa más exigente del torneo. La novedad cobra especial relevancia en Colón, que lucha en los puestos de arriba, pero el tramo final de la primera rueda dejó expuestas algunas necesidades que tienen al director Diego Colotto ya metido.

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Medrán y Colotto ya piensan en las incorporaciones de Colón.

Medrán y Colotto ya piensan en las incorporaciones de Colón.

La ecuación es sencilla: cuanto más ambicioso sea el objetivo, mayor será la exigencia de contar con un plantel largo y competitivo. Por eso, mientras el equipo intenta recuperar terreno en la tabla, la secretaría técnica ya empieza a evaluar nombres, puestos y oportunidades.

En Santa Fe saben que el ascenso no se consigue solamente con una buena formación titular. La historia reciente de la categoría demuestra que los equipos que llegan a las instancias decisivas suelen potenciarse con incorporaciones puntuales durante el receso invernal. Por eso, aunque todavía restan partidos importantes antes de la apertura del mercado, el reloj ya comenzó a correr. para Colón, que tiene la obligación de pelear hasta el final, las próximas semanas serán clave tanto dentro como fuera de la cancha.

Colón Primera Nacional AFA
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