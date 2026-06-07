Uno Santa Fe | Unión | Unión

Racing sigue vendiendo y en Unión crece la impaciencia por el dinero de Nardoni

Racing acaba de cerrar nuevas transferencias millonarias mientras Unión continúa esperando el porcentaje que le corresponde por la venta de Nardoni

Ovación

Por Ovación

7 de junio 2026 · 15:44hs
Racing sigue vendiendo y en Unión crece la impaciencia por el dinero de Nardoni

Cada nueva venta que concreta Racing vuelve a encender una pregunta que en Unión todavía no encuentra respuesta. Mientras la dirigencia rojiblanca sigue aguardando el cobro por la transferencia de Juan Nardoni, la Academia continúa moviendo millones. Esto genera mucho enojo.

• LEER MÁS: Unión lo único firme que maneja es la oferta por Profini de Ucrania

En las últimas horas, Racing acordó la transferencia del lateral izquierdo Gabriel Rojas a Cruzeiro por una cifra cercana a los 4.000.000 de dólares. A esa operación se suma la venta del defensor Franco Pardo a Santos Laguna de México por otros 2.000.000 de dólares, en dos cuotas.

• LEER MÁS: Unión entra en una semana decisiva para la continuidad de Leonardo Madelón

Racing aún no le cumple a Unión mientras cuenta millones

Los números no pasan inadvertidos en Unión. Sobre todo porque la institución sigue esperando percibir el porcentaje que le corresponde por la negociación que llevó a Nardoni desde Racing hacia Gremio de Brasil, una transferencia que se concretó hace varios meses.

Franco Pardo
Racing vendi&oacute; al ex-Uni&oacute;n, Franco Pardo, a M&eacute;xico.

Racing vendió al ex-Unión, Franco Pardo, a México.

La situación dejó de ser una simple gestión administrativa para transformarse en un conflicto formal. Unión ya presentó un reclamo ante la AFA con la intención de acelerar los tiempos y exigir el cumplimiento de las obligaciones económicas pendientes.

• LEER MÁS: Unión podría extender el vínculo con Tomás González

Sin embargo, hasta aquí el expediente no produjo cambios concretos. Racing continúa sin regularizar la situación y tampoco parece mostrar preocupación ante las posibles sanciones que podrían derivarse de la denuncia presentada por el Tate.

• LEER MÁS: Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

En Santa Fe entienden que el paso del tiempo empieza a jugar un papel cada vez más incómodo. Más aún cuando desde Avellaneda siguen ingresando recursos frescos por nuevas transferencias internacionales. Por eso, la expectativa ahora está puesta en saber si parte de esos ingresos permitirá finalmente destrabar el conflicto y cancelar la deuda reclamada. Lo que está claro es que la paciencia comenzó a agotarse.

En Unión consideran que ya esperaron demasiado. Cada vez que Racing anuncia una nueva venta millonaria, el reclamo por Nardoni vuelve a tomar fuerza. Porque para el Tate, más allá de los mercados, los pases y las negociaciones, la discusión es mucho más simple: cobrar lo que entiende que le corresponde.

Unión Racing Franco Pardo
Noticias relacionadas
corvalan, entre una segunda oportunidad en union y un futuro todavia incierto

Corvalán, entre una segunda oportunidad en Unión y un futuro todavía incierto

maizon rodriguez desperto el interes de un grande y union se mantiene atento

Maizon Rodríguez despertó el interés de un grande y Unión se mantiene atento

del rock a la tribuna: el recuerdo de colon y union para despedir a indio solari

Del rock a la tribuna: el recuerdo de Colón y Unión para despedir a Indio Solari

mientras madelon espera, union cierra otra semana sin tecnico y crece la ansiedad

Mientras Madelón espera, Unión cierra otra semana sin técnico y crece la ansiedad

Lo último

Racing sigue vendiendo y en Unión crece la impaciencia por el dinero de Nardoni

Racing sigue vendiendo y en Unión crece la impaciencia por el dinero de Nardoni

Zverev derrotó a Cobolli y se quedó con el título en Roland Garros

Zverev derrotó a Cobolli y se quedó con el título en Roland Garros

Se realizó la séptima Maratón de Cudaio para promover la donación de órganos

Se realizó la séptima Maratón de Cudaio para promover la donación de órganos

Último Momento
Racing sigue vendiendo y en Unión crece la impaciencia por el dinero de Nardoni

Racing sigue vendiendo y en Unión crece la impaciencia por el dinero de Nardoni

Zverev derrotó a Cobolli y se quedó con el título en Roland Garros

Zverev derrotó a Cobolli y se quedó con el título en Roland Garros

Se realizó la séptima Maratón de Cudaio para promover la donación de órganos

Se realizó la séptima Maratón de Cudaio para promover la donación de órganos

La nueva ley de seguridad privada redujo un 30 por ciento las falsas alarmas al 911 en Santa Fe

La nueva ley de seguridad privada redujo un 30 por ciento las falsas alarmas al 911 en Santa Fe

El ex-Colón, Facundo Masuero, fue agresido por la hinchada de San Martín (SJ)

El ex-Colón, Facundo Masuero, fue agresido por la hinchada de San Martín (SJ)

Ovación
Colón toma nota: se confirmó cuándo se abre el mercado en la Primera Nacional

Colón toma nota: se confirmó cuándo se abre el mercado en la Primera Nacional

Se realizó la séptima Maratón de Cudaio para promover la donación de órganos

Se realizó la séptima Maratón de Cudaio para promover la donación de órganos

Zverev derrotó a Cobolli y se quedó con el título en Roland Garros

Zverev derrotó a Cobolli y se quedó con el título en Roland Garros

Colapinto tuvo una carrera para el olvido en Mónaco y quedó décimoquinto

Colapinto tuvo una carrera para el olvido en Mónaco y quedó décimoquinto

Marc Márquez se llevó el Gran Premio de Hungría de MotoGP

Marc Márquez se llevó el Gran Premio de Hungría de MotoGP

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco