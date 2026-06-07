Racing sigue vendiendo y en Unión crece la impaciencia por el dinero de Nardoni

Racing acaba de cerrar nuevas transferencias millonarias mientras Unión continúa esperando el porcentaje que le corresponde por la venta de Nardoni

Cada nueva venta que concreta Racing vuelve a encender una pregunta que en Unión todavía no encuentra respuesta. Mientras la dirigencia rojiblanca sigue aguardando el cobro por la transferencia de Juan Nardoni , la Academia continúa moviendo millones. Esto genera mucho enojo.

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En las últimas horas, Racing acordó la transferencia del lateral izquierdo Gabriel Rojas a Cruzeiro por una cifra cercana a los 4.000.000 de dólares. A esa operación se suma la venta del defensor Franco Pardo a Santos Laguna de México por otros 2.000.000 de dólares, en dos cuotas.

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Racing aún no le cumple a Unión mientras cuenta millones

Los números no pasan inadvertidos en Unión. Sobre todo porque la institución sigue esperando percibir el porcentaje que le corresponde por la negociación que llevó a Nardoni desde Racing hacia Gremio de Brasil, una transferencia que se concretó hace varios meses.

Franco Pardo Racing vendió al ex-Unión, Franco Pardo, a México.

La situación dejó de ser una simple gestión administrativa para transformarse en un conflicto formal. Unión ya presentó un reclamo ante la AFA con la intención de acelerar los tiempos y exigir el cumplimiento de las obligaciones económicas pendientes.

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Sin embargo, hasta aquí el expediente no produjo cambios concretos. Racing continúa sin regularizar la situación y tampoco parece mostrar preocupación ante las posibles sanciones que podrían derivarse de la denuncia presentada por el Tate.

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En Santa Fe entienden que el paso del tiempo empieza a jugar un papel cada vez más incómodo. Más aún cuando desde Avellaneda siguen ingresando recursos frescos por nuevas transferencias internacionales. Por eso, la expectativa ahora está puesta en saber si parte de esos ingresos permitirá finalmente destrabar el conflicto y cancelar la deuda reclamada. Lo que está claro es que la paciencia comenzó a agotarse.

En Unión consideran que ya esperaron demasiado. Cada vez que Racing anuncia una nueva venta millonaria, el reclamo por Nardoni vuelve a tomar fuerza. Porque para el Tate, más allá de los mercados, los pases y las negociaciones, la discusión es mucho más simple: cobrar lo que entiende que le corresponde.