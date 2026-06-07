Más de 350 corredores participaron de la Maratón del Cudaio, que contó con la presencia de personas trasplantadas, familiares de donantes y público en general

La séptima Maratón del Cudaio (Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos) se realizó este domingo, en la ciudad de Santa Fe , a partir de una iniciativa conjunta con la Municipalidad de Santa Fe y la Asociación Maratonistas Santafesinos.

La actividad se desarrolló en la Costanera santafesina y reunió a corredores de distintas edades en las modalidades competitivas de 5 y 10 kilómetros, además de una caminata integradora. El evento deportivo se concretó en el marco de las actividades alusivas al Día Nacional de la Donación de Órganos y la reciente vigencia de la norma que instituye la Semana Provincial sobre esta temática.

Durante el desarrollo de la jornada, las autoridades provinciales y locales acompañaron a los participantes y destacaron el valor social de la propuesta. En primer término, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, manifestó que “es una alegría inmensa acompañar esta séptima edición de la Maratón, como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro con todas las actividades deportivas, en un año particular porque la provincia será sede de los XIII Juegos Suramericanos. Esta maratón además tiene que ver con la salud, promueve los hábitos ligados a la práctica del deporte y el cuidado. A pesar de las condiciones climáticas, vemos cómo los corredores y las familias están acompañando”.

Maraton Cudaio 2 Pese a la lluvia, se realizó la séptima Maratón de Cudaio para promover la donación de órganos.

Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó “la gran cantidad de corredores que se comprometen, más allá del gusto por correr, por un compromiso con la donación de órganos. Cudaio hace un trabajo muy importante en la provincia de Santa Fe, que conocemos los que lo vivimos desde adentro, como me tocó en el Hospital Cullen, en cada hospital que forma parte de la red de donación y trasplante de la provincia”.

A su turno, la directora de Cudaio, Cecilia Andrada, ponderó la respuesta de las personas que participaron y remarcó que la maratón se dio este año a partir de la Semana Provincial de la Donación de Órganos, que fue promulgada por el gobernador, y en el marco del Día Nacional. “Este encuentro deportivo rinde homenaje tanto a las familias de los donantes como a los pacientes trasplantados, quienes constituyen el testimonio de que es posible una mejor calidad de vida”, señaló Andrada. Asimismo, recordó la relevancia de sostener la concientización en un territorio donde más de 500 santafesinos permanecen en lista de espera y enfatizó que, ante el crecimiento sostenido de la propuesta en cada edición, se continuará trabajando para generar conciencia y consolidar una cultura donante.

Maraton Cudaio 1

Premiación de la Maratón del Cudaio

En la distancia de 5 kilómetros en la rama masculina, el primer puesto fue para Lorenzo Suárez, seguido por Hugo Escobar en segundo lugar y Nicolás Mezzadra en la tercera ubicación. En la categoría femenina de la misma distancia, la ganadora fue Angelina Macua, secundada por Julieta Kusel y Carolina Hillmann, respectivamente.

En el circuito de 10 kilómetros correspondiente a los varones, Lucas Barreto logró la primera posición, mientras que Luis Arias finalizó en el segundo puesto y Pablo Viladoms completó el podio en el tercer lugar. En tanto, la competencia de 10 kilómetros para mujeres consagró en la primera posición a Andrea Lazzarini, escoltada por Victoria Ares en el segundo lugar y Denise Bonzzola en el tercer escalón.

Tras la premiación, el representante de Maratonistas Santafesinos, Leonardo Lapperchia, expresó el agradecimiento a las personas que participaron y a las instituciones que forman parte de la organización. “Estamos satisfechos por la participación y eso es el resultado de un trabajo articulado que convoca a los maratonistas, no solo por la propuesta deportiva sino por el mensaje que transmite este evento”, señaló. Finalmente valoró “las ganas de correr con el desafío que representaron las condiciones climáticas, y las ganas de participar de esta Maratón que crecen año a año”.