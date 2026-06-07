El ex-Colón, Facundo Masuero, fue agresido por la hinchada de San Martín (SJ)

El partido San Martín (SJ)-Nueva Chicago fue suspendido luego de que el arquero ex-Colón, Facundo Masuero, fuera agredido por la hinchada local. El parte médico

El partido entre San Martín (SJ) y Nueva Chicago fue suspendido en la tarde del sábado, luego de que el arquero ex-Colón, Facundo Masuero , fuera agredido por la hinchada local con elemento de estruendo.

Masuero sufrió una conmoción cerebral producto del estruendo generado por un petardo, con percepción de pitido en el oído izquierdo y visión borrosa en el ojo del mismo lado, también presenta dolores de cabeza intensos.

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Porque el jugador de Chicago presuntamente fue alcanzado por proyectil de la hinchada de San Martín de San Juan y el partido se pone en duda de su continuidad. pic.twitter.com/qvaHix12mY — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) June 6, 2026

Además, al arquero se le ha realizado una tomografía de cerebro que no arrojo lesión neurológica. Actualmente se encuentra en reposo. Luego de que se suspendiera El presidente de Nueva chicago, Rodolfo Block, señaló que "Chicago no va a pedir puntos" pero afirmó que "Chicago se va a ajustar al reglamento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NuevaChicago/status/2063403126317604868&partner=&hide_thread=false El jugador sufrió una conmoción cerebral producto del estruendo generado por un petardo, con acúfenos en el oído izquierdo y visión borrosa en el ojo ipsilateral.



Presenta cefalea intensa. Se le realizó una tomografía computada de cerebro que … pic.twitter.com/JDN71TW34B — Nueva Chicago (@NuevaChicago) June 6, 2026

El incidente ocurrió al termino del primer tiempo cuando un elemento de estruendo, arrojado por la tribuna de San Martín de San Juan, impactara en el arquero de Nueva chicago, Facundo Masuero ocasionando la suspensión del partido que iba 1-0 ganando el local.