Con polémica, Platense se lo empató a Instituto por 1-1 en el último minuto

Damián Puebla puso en ventaja a Instituto pero Ronaldo Martínez lo empató para Platense, al que le anularon un polémico segundo gol en Córdoba.

Platense empató por 1 a 1 con Instituto al término del partido que disputaron esta tarde, en el estadio Presidente Perón, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El primer gol del partido fue convertido a los 17 minutos de la primera parte por el enganche Damián Puebla , con un remate cruzado desde la frontal del área, mientras que el delantero Ronaldo Martínez igualó en el cuarto minuto de descuento de la segunda mitad.

Con la igualdad, el “Calamar” es decimocuarto de la zona B con tres puntos, mientras que el equipo dirigido por Daniel Oldrá está cuatro puestos por encima, con dos unidades más.

Embed

En la próxima fecha, la “Gloria” deberá recibir a Unión, el próximo viernes 15 de agosto a partir de las 19:00 horas, mientras que el equipo de Cristian “Kily” González recibirá a San Lorenzo el sábado 16, a las 16:15 horas.

Con un gran arranque, Instituto tuvo muchas llegadas claras en el inicio del partido. A los seis minutos, el enganche Damián Puebla cabeceó sobre el primer palo un centro, que venía desde la izquierda, e impactó el primer remate en el palo del partido, en el poste izquierdo del arquero Juan Cozzani.

En 17 minutos de la primera mitad, una buena jugada individual por derecha del extremo Manuel Romero terminó en un centro bajo para Puebla, que controló de pecho y metió un derechazo bajo y cruzado para el 1-0.

Cinco minutos después, el delantero Alex Luna tuvo un tiro libre al borde izquierdo del área, el cual salió con potencia y pegó en el travesaño de Cozzani. Además, el rebote le quedó al defensor Fernando Alarcón, que remató de volea desde el borde del área pero, tras una carambola, la pelota le llegó suave y a las manos al arquero de la visita.

En 25 minutos de la primera etapa, un centro desde la izquierda cayó en el segundo palo para el delantero Matías Fonseca, que remató de primera e impactó su disparo en el poste izquierdo del guardameta de Platense.

El “Calamar” no tuvo llegadas de riesgo hasta los ocho minutos del complemento, con un córner al segundo palo que fue cabeceado por el delantero Nicolás Orsini, cuyo frentazo dio en el poste izquierdo del arquero Manuel Roffo.

A los 14 de la segunda mitad, una gambeta excelente del extremo Guido Mainero, que avanzó entre dos rivales, culminó en un centro al segundo palo para Orsini, que cabeceó por encima del travesaño.

En 22 minutos de la segunda parte llegó la polémica, porque, luego un cabezazo del delantero Ronaldo Martínez en el borde del área que fue contenido por Roffo, el atacante paraguayo recibió una patada en la cabeza, que no fue considerada infracción por el árbitro Andrés Gariano ni ameritó un llamado a revisión desde el VAR.

El gol de la igualdad llegó en el cuarto minuto de descuento, con un centro hacia atrás del extremo Ignacio Schor, que fue convertido por el poste derecho por el delantero Ronaldo Martínez. La polémica se instaló en el estadio cordobés ya que el asistidor había controlado la pelota con la mano, pero el VAR no lo percibió.

Además, en el noveno minuto de descuento el atacante paraguayo Martínez marcaba el 2-1 del “Calamar”, tras una corrida por izquierda, pero el mismo fue anulado por el video arbitraje con un fuera de juego muy fino.

Síntesis del partido:

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Andrés Merlos.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Manuel Romero, Damián Puebla, Alex Luna; Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Platense: Juan Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Marcos Portillo, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola; Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

Gol en el primer tiempo: 17m. Damián Puebla (I).

Gol en el segundo tiempo: 49m. Ronaldo Martínez (P).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Vicente Taborda por Marcos Portillo (I), 22m. Jhon Córdoba por Matías Fonseca (I) y Mauro Luna Diale por Franco Zapiola (P); 28m. Felipe Bussio por Franco Baldassarra (P) e Ignacio Schor por Nicolás Orsini (P); 33m. Jonás Acevedo por Damián Puebla (I); 38m. Maximiliano Rodríguez por Guido Mainero (P) y Franco Díaz por Gastón Lodico (I).