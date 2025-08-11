Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

La derrota ante Argentinos dejó a Unión en una situación muy incómoda en la pelea por evitar el descenso. Instituto aparece en el horizonte.

La derrota ante Argentinos Juniors dejó a Unión en una situación delicada en la tabla anual. Si bien todavía resta mucho torneo por jugar, el Tatengue está apenas un punto por encima de la zona de desempate por la permanencia y no logra despegarse del pelotón de equipos comprometidos.

En el sistema de descensos vigente, el último de la tabla anual pierde la categoría. Sin embargo, como San Martín de San Juan está último en ambos cuadros (promedios y anual), se determinará que su descenso sea por promedios.

Esto deja la definición por la tabla anual entre Aldosivi y Talleres, que hoy deberían disputar un partido desempate para definir quién baja a la Primera Nacional.

Unión, con 19 puntos, está apenas dos unidades por encima de ambos y necesita sumar de manera urgente para no caer en ese lugar peligroso.

Tabla Anual (puestos, equipos, puntos y diferencia de gol)

Central Córdoba – 41 pts (+15)

River Plate – 39 pts (+18)

Argentinos – 38 pts (+15)

Boca Juniors – 36 pts (+12)

San Lorenzo – 35 pts (+6)

Barracas Central – 35 pts (+4)

Huracán – 33 pts (+5)

Racing – 32 pts (+9)

Independiente – 31 pts (+9)

Tigre – 31 pts (+5)

Independiente Rivadavia – 31 pts (+4)

Riestra – 30 pts (+7)

Estudiantes – 30 pts (+1)

Lanús – 26 pts (+3)

Platense – 26 pts (0)

Central Córdoba – 24 pts (0)

Newell’s – 24 pts (-3)

Belgrano – 24 pts (-7)

Defensa y Justicia – 23 pts (-3)

Instituto – 23 pts (-7)

Gimnasia – 23 pts (-8)

Atlético Tucumán – 21 pts (-4)

Sarmiento – 20 pts (-9)

Godoy Cruz – 20 pts (-11)

Unión – 19 pts (-6)

Vélez – 19 pts (-15)

Banfield – 18 pts (-7)

Talleres – 17 pts (-5)

Aldosivi – 17 pts (-14)

San Martín (SJ) – 13 pts

El margen de error es mínimo: una mala racha podría llevar a Unión a la zona roja, mientras que un par de victorias consecutivas le darían aire y tranquilidad para encarar la recta final.

El próximo partido, ante Instituto, en Alta Córdoba, será clave para intentar despegarse del fondo y cortar la presión que empieza a sentirse fuerte en Santa Fe.