Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

La derrota ante Argentinos dejó a Unión en una situación muy incómoda en la pelea por evitar el descenso. Instituto aparece en el horizonte.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2025 · 07:20hs
Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

Prensa Unión

La derrota ante Argentinos Juniors dejó a Unión en una situación delicada en la tabla anual. Si bien todavía resta mucho torneo por jugar, el Tatengue está apenas un punto por encima de la zona de desempate por la permanencia y no logra despegarse del pelotón de equipos comprometidos.

LEER MÁS: Alarmas encendidas: Unión perdió en La Paternal y quedó al borde del abismo

En el sistema de descensos vigente, el último de la tabla anual pierde la categoría. Sin embargo, como San Martín de San Juan está último en ambos cuadros (promedios y anual), se determinará que su descenso sea por promedios.

Esto deja la definición por la tabla anual entre Aldosivi y Talleres, que hoy deberían disputar un partido desempate para definir quién baja a la Primera Nacional.

Unión, con 19 puntos, está apenas dos unidades por encima de ambos y necesita sumar de manera urgente para no caer en ese lugar peligroso.

Tabla Anual (puestos, equipos, puntos y diferencia de gol)

  • Central Córdoba – 41 pts (+15)

  • River Plate – 39 pts (+18)

  • Argentinos – 38 pts (+15)

  • Boca Juniors – 36 pts (+12)

  • San Lorenzo – 35 pts (+6)

  • Barracas Central – 35 pts (+4)

  • Huracán – 33 pts (+5)

  • Racing – 32 pts (+9)

  • Independiente – 31 pts (+9)

  • Tigre – 31 pts (+5)

  • Independiente Rivadavia – 31 pts (+4)

  • Riestra – 30 pts (+7)

  • Estudiantes – 30 pts (+1)

  • Lanús – 26 pts (+3)

  • Platense – 26 pts (0)

  • Central Córdoba – 24 pts (0)

  • Newell’s – 24 pts (-3)

  • Belgrano – 24 pts (-7)

  • Defensa y Justicia – 23 pts (-3)

  • Instituto – 23 pts (-7)

  • Gimnasia – 23 pts (-8)

  • Atlético Tucumán – 21 pts (-4)

  • Sarmiento – 20 pts (-9)

  • Godoy Cruz – 20 pts (-11)

  • Unión – 19 pts (-6)

  • Vélez – 19 pts (-15)

  • Banfield – 18 pts (-7)

  • Talleres – 17 pts (-5)

  • Aldosivi – 17 pts (-14)

  • San Martín (SJ) – 13 pts

El margen de error es mínimo: una mala racha podría llevar a Unión a la zona roja, mientras que un par de victorias consecutivas le darían aire y tranquilidad para encarar la recta final.

LEER MÁS: Martínez, duro tras la derrota de Unión: "Nos faltó claridad y no me sentí cómodo"

El próximo partido, ante Instituto, en Alta Córdoba, será clave para intentar despegarse del fondo y cortar la presión que empieza a sentirse fuerte en Santa Fe.

Unión descenso Argentinos
Noticias relacionadas
solari: union genero mucho mas y el empate hubiese sido lo justo

Solari: "Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo"

martinez, de frente: nos falto claridad y no me senti comodo en el medio

Martínez, de frente: "Nos faltó claridad y no me sentí cómodo en el medio"

madelon no desespera en union: fue una derrota dura pero hay que mantener la calma

Madelón no desespera en Unión: "Fue una derrota dura pero hay que mantener la calma"

el uno por uno de la derrota de union ante argentinos en el diego armando maradona

El uno por uno de la derrota de Unión ante Argentinos en el Diego Armando Maradona

Lo último

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Mudallel: Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente

Mudallel: "Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Último Momento
Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Mudallel: Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente

Mudallel: "Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Ovación
Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

La Liga Santafesina de Fútbol trabaja en varios frentes y con agenda recargada

La Liga Santafesina de Fútbol trabaja en varios frentes y con agenda recargada

Malena Santillán consiguió medalla de bronce en Asunción

Malena Santillán consiguió medalla de bronce en Asunción

Martín Vázquez ganó un apasionante Desafío de las Estrellas en San Juan

Martín Vázquez ganó un apasionante Desafío de las Estrellas en San Juan

Argentina ganó y sigue a paso firme en el Mundial U21 de vóley

Argentina ganó y sigue a paso firme en el Mundial U21 de vóley

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"