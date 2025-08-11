Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 11 de agosto

11 de agosto 2025 · 07:33hs
Horóscopo LEO

Horóscopo del lunes 11 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Comenzás la semana con energía, pero también con cierta ansiedad por resultados rápidos. En el trabajo, un proyecto puede acelerarse antes de lo previsto. En lo afectivo, la clave será escuchar más y hablar menos para evitar roces.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La paciencia será tu mejor aliada hoy. Un cambio de planes podría descolocarte, pero si mantenés la calma, todo saldrá mejor de lo esperado. En lo sentimental, un gesto tuyo puede acercar posiciones.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Día con mucha actividad social y laboral. Posibles reuniones o conversaciones que abren nuevas oportunidades. En el amor, tu sentido del humor será un imán, aunque deberás evitar la dispersión.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Los asuntos familiares estarán en primer plano. Puede surgir una charla pendiente que traiga alivio. En lo laboral, es buen momento para ordenar tus prioridades y enfocarte en lo importante.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma estará en alza, y eso favorecerá acuerdos o negociaciones. En lo afectivo, la pasión gana terreno. Un reconocimiento laboral podría llegar en las próximas horas.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Jornada para organizar, planificar y cerrar pendientes. En lo sentimental, te vendrá bien un momento de introspección antes de tomar decisiones. Cuidá tu descanso.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Buen día para reuniones y actividades grupales. En lo laboral, se abre una puerta que estabas esperando. En el amor, una conversación sincera puede reforzar la confianza.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Podrías sentirte exigido en lo laboral, pero tu determinación te permitirá superar cualquier obstáculo. En lo afectivo, las emociones intensas pueden jugar a favor si las canalizás bien.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Necesitás libertad para crear y moverte. Ideal para proponer ideas nuevas en el trabajo. En el amor, una invitación inesperada puede cambiarte el día.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

En lo laboral, llega el momento de asumir un desafío que venías postergando. En el plano sentimental, mostrar tu lado más tierno te acercará a los demás. Evitá sobrecargarte.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La creatividad estará muy activa, especialmente en tareas que requieren innovación. En lo afectivo, un mensaje o encuentro podría sorprenderte gratamente.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad e intuición en su punto más alto. Ideal para conectar con lo artístico o espiritual. En el amor, un detalle afectuoso te llenará de energía positiva.

