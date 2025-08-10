Barracas Central venció a Aldosivi, que quedó complicado con el descenso

Barracas Central, con un golazo de Gonzalo Morales y dos de Facundo Bruera, le ganó 3-1 a Aldosivi, que se complicó con el descenso.

Barracas Central venció este domingo como local por 3-1 a Aldosivi , en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025 , llevado a cabo en el estadio Claudio Fabián Tapia .

Los goles para el “Guapo” los convirtieron Facundo Bruera por duplicado, a los 28 minutos del primer tiempo y a los 13’ del segundo, y Gonzalo Morales , a los 3’ del complemento. En tanto, Tiago Serrago logró descontar para los comandados por Mariano Charlier , a los 5 minutos de la segunda etapa.

Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa alcanzaron la cima del Grupo A del campeonato local con 9 puntos, mismos que Estudiantes de La Plata, con tres victorias y una derrota. Ahora, deberán visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 16:15.

Por su parte, el “Tiburón” de Mar del Plata no pudo sumar de a tres y alejarse de los puestos de descenso por lo que complicó su situación. Actualmente se encuentra en la penúltima posición tanto en la tabla anual como en la de promedios. El viernes 15 de agosto, Aldosivi deberá recibir a Belgrano a partir de las 15:30, por la siguiente jornada de la Liga Profesional.

En el primer tiempo, el “Guapo” impuso condiciones desde el comienzo y dicha superioridad se trasladó al resultado cuando Bruera logró romper el cero tras empujar la pelota al fondo de la red, luego de un remate de Rodrigo Insúa, que sirvió para darle a los locales la ventaja parcial al descanso.

Asimismo, el arranque del complemento fue frenético. Barracas logró estirar la ventaja con un tanto de Morales, luego de una gran acción colectiva que tuvo la participación de Javier Ruiz -desbordó por el sector izquierdo- y el propio Bruera -asistió de cabeza al delantero de 22 años-.

No obstante, en la siguiente jugada Justo Giani aprovechó una mala salida desde el fondo de los locales y habilitó a Tiago Serrago, quien sacó un potente remate de derecha para vencer al arquero Marcos Ledesma.

Más adelante, fue la visita quien cometió una equivocación defensiva y permitió que Barracas vuelva a estirar la ventaja a dos goles. Tomas Kummer no despejó la pelota cuando pudo y Ruíz aprovechó para ganarle la posición, pero se encontró con el guardameta rival. Sin embargo, su respuesta fue floja y dejó la pelota viva dentro del área para la llegada del atacante platense de 26 años.

Síntesis de Barracas Central – Aldosivi

Torneo Clausura 2025

Zona A – Fecha 4

Barracas Central 3 – 1 Aldosivi

Estadio: Claudio Fabián Tapia.

Arbitro: Darío Herrera.

VAR: Luis Lobo Medina

Barracas: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios; Javier Ruiz, Iván Tapia, Dardo Miloc, Gonzalo Morales; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Aldosivi: Jorge Carranza; Ignacio Guerrico, Gonzalo Mottes, Tomás Kummer, Giuliano Cerato; Roberto Bochi, Federico Gino; Ayrton Preciado, Justo Giani, Tiago Serrago; Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Gol en el primer tiempo: 28m Facundo Bruera (B).

Gol en el segundo tiempo: 03m Gonzalo Morales (B); 05m Tiago Serrago (A); 13m Facundo Bruera (B).