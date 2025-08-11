El Plan de Bacheo llega a calle Mendoza, Rivadavia y Calchines de la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad puso en marcha una nueva etapa del programa de recuperación de pavimento que tiene como objetivo mejorar el estado de las calles y avenidas de la capital provincial

En el marco del Plan Integral de Bacheo que se lleva a cabo en distintos puntos de la ciudad, la Municipalidad informa el cronograma de los trabajos previstos a realizar en la semana del 11 al 15 de agosto . En este caso, se trata de tareas de recuperación de la carpeta asfáltica que corresponden a la zona del macro y microcentro de la ciudad. Estas tareas se desarrollarán en etapas, ocupando un tramo sobre la calle a ejecutar, desde la primera intersección hasta la última que se menciona.

En ese sentido, los trabajos se llevarán a cabo en las siguientes calles:

Lunes: Mendoza, entre Urquiza y 27 de febrero

Mendoza, entre Urquiza y 27 de febrero Martes: San Luis, entre Hipólito Irigoyen y La Rioja

San Luis, entre Hipólito Irigoyen y La Rioja Miércoles: Rivadavia, entre Mendoza y Hipólito Irigoyen

Rivadavia, entre Mendoza y Hipólito Irigoyen Jueves: 25 de Mayo, entre Hipólito Irigoyen y Mendoza

Cabe recordar que durante el desarrollo de los trabajos no se permitirá el estacionamiento en la zona y a medida que avancen las tareas se irá habilitando progresivamente la circulación vehicular en todo el tramo correspondiente. Además, desde el municipio, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte sostienen que no se cortarán las calles transversales, en sentido norte-sur y sur-norte.

Las tareas que se encuentran realizando en el Plan Integral de Bacheo, suponen la reconstrucción de más de 3.000 m2 de carpeta de concreto asfáltico en frío. La obra contempla tareas de aserrado, rotura y remoción de la carpeta asfáltica.

Posteriormente, se realizará la limpieza y aplicación de riego de liga, para luego la aplicación del concreto asfáltico en frío en igual espesor al preexistente.

Bacheo de hormigón

Por otra parte, este plan integral abarca trabajos que se desarrollan por lotes, priorizando las zonas de la ciudad que evidencian mayor circulación. Una vez hormigonado, el bache permanece cercado con un mínimo de 20 días corridos para el curado y obtención de la resistencia del hormigón.

En ese sentido, se trabajará en:

Calchines y Alberdi

Pasaje Vigna, entre Marcial Candioti y Necochea

Desvíos de Colectivos

En virtud de los trabajos que se estarán realizando por obras de bacheo, se ha dispuesto el corte de tránsito desde la primera hora de la mañana hasta concluido el mismo. Por tal motivo, se producirá la alteración del recorrido habitual del transporte público. Los desvíos para las siguientes líneas de colectivos son:

Zona afectada en la primera etapa: Mendoza, entre Urquiza y 9 de julio

Línea 9 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo – Salta -9 de Julio – Mendoza a recorrido.

de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo – Salta -9 de Julio – Mendoza a recorrido. Línea 8 (Vuelta) : de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo – Salta – 9 de Julio – Mendoza – Rivadavia a recorrido.

: de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo – Salta – 9 de Julio – Mendoza – Rivadavia a recorrido. Línea 16 (Ida) : de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo a recorrido.

: de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo a recorrido. Línea 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo – Salta – 9 de Julio a recorrido.

Zona afectada en la segunda etapa: Mendoza, entre 9 de julio y 27 de Febrero

Línea 9 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo – Salta – 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia a recorrido.

de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo – Salta – 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia a recorrido. Línea 8 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo – Salta – 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia a recorrido.

de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo – Salta – 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia a recorrido. Línea 16 (Ida) : de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo a recorrido.

: de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo a recorrido. Línea 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo – Salta – 9 de Julio a recorrido.

de recorrido habitual por calle Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo – Salta – 9 de Julio a recorrido. Líneas 10, 11 y 14 (Vuelta): de recorrido habitual por 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia a recorrido.

• LEER MÁS: Ruta Nacional Nº11: luego del amparo, la Justicia federal le ordenó a Vialidad Nacional presentar un plan de bacheo