Unión y una sequía de visitante que ya es alarmante

Unión volvió a perder fuera de Santa Fe, donde hace 10 meses que no festeja, y se traduce en la tabla acumulada, donde está a dos puntos del descenso.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2025 · 07:44hs
Prensa Unión

Unión volvió a dejar puntos fuera de Santa Fe y la racha negativa como visitante ya es insostenible. El equipo de Leonardo Madelón no gana fuera de casa desde hace nueve meses y este fin de semana, en La Paternal, sumó una nueva derrota, esta vez ante Argentinos Juniors, que lo hunde aún más en la pelea por la permanencia en la tabla anual.

Más de nueve meses sin victorias como visitante

La última alegría lejos del 15 de Abril fue el 28 de octubre de 2023, cuando venció 3-2 a Gimnasia en el Bosque. Desde entonces, acumula 10 partidos en 2024 (entre Liga Profesional y Copa Sudamericana) con 0 triunfos, apenas tres empates y siete derrotas. En esa lista figuran caídas dolorosas contra Tigre, Huracán, Palestino, Mushuc Runa y Barracas Central.

LEER MÁS: Martínez, duro tras la derrota de Unión: "Nos faltó claridad y no me sentí cómodo"

Desde la última victoria en La Plata, al 2024 Unión lo cerró fuera de Santa Fe con una derrota ante Independiente por 3-0 en Avellaneda, otra caída por 1-0 contra Boca en La Bombonera, otra más frente a Platense por 1-0 en Vicente López y concluyó el año con un 0-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

En tanto que en el Apertura 2025, arrancó con una caída 3-1 ante Estudiantes en La Plata, siguió con otra por 1-0 ante Tigre en Victoria, luego cayó ante Huracán por 1-0 en el Tomás Ducó, continuó con un 0-2 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, luego, sufrió un 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata, sumó su primer punto fuera de Santa Fe en el año con un 0-0 contra Defensa y Justicia en Florencio Varela (último partido de Cristian González como DT), perdió 2-1 ante Barracas Central en cancha de Arsenal y al año lo comenzó con un 1-1 ante Boca en La Bombonera, y este domingo perdió ante Argentinos por 1-0 en La Paternal.

LEER MÁS: Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

El fixture inmediato no le da respiro: el Tatengue continuará con otra excursión complicada a Alta Córdoba para visitar a Instituto.

El regreso al 15 de Abril

Recién en la cuarta fecha de este tramo tendrá su único partido en el 15 de Abril, recibiendo a Huracán, para luego volver a salir a la ruta frente a Racing en Avellaneda y Gimnasia en La Plata. Cuatro partidos, tres de ellos como visitante: un desafío mayúsculo para un equipo que sufre lejos de su gente.

La misión es clara: si quiere escapar de la zona baja y empezar a mirar hacia arriba, Unión debe cortar esta racha que parece interminable. Los números son implacables y cada viaje se transforma en un examen que hasta ahora, no logra aprobar.

