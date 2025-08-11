Lunes con buen tiempo para arrancar la semana en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de lunes e n la ciudad de Santa Fe fue con cielo con algunas nubes, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 8.8º y se espera que la máxima alcance los 21º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y si bien persiste la acción del sistema de alta presión con aporte de corrientes frías en altura, en superficie se observa el continuo ingreso de aire cálido desde el norte del continente. Esta situación genera que las condiciones se mantengan mayormente estables pero con nubosidad variable por momentos debido a la combinación de masas de aire de distintas características. Respecto de las temperaturas , si bien se espera una tendencia lenta y gradual en ascenso, hacia finales de la semana deberían descender nuevamente por el ingreso de una nueva masa de aire frío.

Martes con cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde o tarde/noche con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 8º y máxima 24º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, incrementando su intensidad por momentos.

En tanto el miércoles se espera una jornada con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables a estables con temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 10º y suave descenso de las máximas, 20º. Vientos leves de direcciones variables, cambiando a moderados del sector sur/sureste.

Por último se espera que el jueves se presente con cielo con nubosidad variable y tendencia a despejarse durante la jornada. Condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 6º y máxima 17º. Vientos moderados del sector este/sureste.

