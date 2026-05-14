Con un hat-trick de Lionel Messi, Inter Miami le ganó al Cincinnati en la MLS

Lionel Messi descolló en la victoria ante Cincinnati anotando tres goles en el triunfo por 5-3 en condición de visitante

Por la decimotercera fecha de la Major League Soccer, Inter Miami derrotó por 5-3 a Cincinnati, con tres goles convertidos por Lionel Messi y los dos restantes los anotaron Mateo Silvetti y Germán Berterame.

Con el triunfo, el equipo que dirige Ángel Guillermo Hoyos alcanzó el segundo puesto de la conferencia este, con 25 puntos, mientras que Cincinnati es octavo, en puestos de clasificación al play-in, con 16 unidades.

La primera llegada del partido fue del local, a los 12 minutos, con un disparo cruzado y desviado, desde afuera del área, del delantero Kevin Denkey.

Cinco minutos más tarde, un córner al segundo palo fue cabeceado por el defensor Micael dos Santos, que se fue muy cerca del travesaño.

El Inter Miami abrió el marcador cuando iban 23 minutos de la primera etapa, con un pase filtrado hacia el área del mediocampista Rodrigo De Paul para la subida del astro argentino Lionel Messi, aunque el mismo fue impreciso. De todas formas, el “10” pudo aprovechar el cierre defectuoso del defensor rival y se llevó la pelota por delante para el 1-0.

Cincinnati volvió a acercarse al arco del equipo de Miami a los 31 minutos, con un córner del volante Evander que se cerró contra el primer palo y fue despejado por el arquero Dayne St Clair.

A los 40 minutos, el local tuvo un penal luego de un agarrón del defensor Gonzalo Lujan a Denkey dentro del área. El propio atacante se hizo cargo de la pena máxima y cruzó un derechazo a media altura, que St Clair alcanzó a desviar con la mano pero no pudo quitarle el destino de gol.

Messi volvió a generar peligro cuando iban 44 minutos, al controlar de pecho un centro desde la izquierda y sacar un zurdazo bajo, que se fue abriendo y salió desviado.

En el segundo minuto de descuento, luego de una serie de rebotes, el mediocampista Yannick Bright apareció desde el borde del área para definir de primera, con el borde externo del pie derecho, el cual se fue desviado por el poste derecho del arquero Roman Celentano.

Cincinnati remontó en su primera llegada del complemento, cuando iban tres minutos, mediante un centro buscapié desde la izquierda del carrilero Bryan Ramírez, que estaba libre de marca por el costado izquierdo y asistió la llegada del volante Pavel Bucha, que definió de primera al gol.

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Messi volvió a intentar en el séptimo minuto del segundo tiempo, con un tiro libre, aunque el argentino no pudo darle potencia ni mucha dirección, por lo que su remate terminó en manos de Celentano.

El astro argentino convirtió por duplicado en el décimo minuto del complemento, al desmarcarse dentro del área y empujar al gol un centro rasante desde la derecha que tiró De Paul.

Cuando iban 16 minutos, Messi avanzó por izquierda y metió el pase atrás para el delantero Luis Suárez, cuya definición fue bloqueada por un defensor y ganó altura, tocando el travesaño antes de irse al tiro de esquina.

Dos minutos más tarde, Evander recibió por izquierda, se fue metiendo hacia el centro luego de eludir a De Paul y sacó un remate potente y cruzado, que entró por el ángulo derecho de St Clair.

El 3-3 llegó a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero argentino Mateo Silvetti recibió sobre el borde izquierdo del área, recortó hacia adentro y definió con precisión al segundo palo.

El equipo de Messi remontó cuatro minutos después, luego de un tiro libre al primer palo que el arquero Roman Celentano tuvo problemas para embolsar, luego de chocar con un compañero de equipo, y dejó la pelota suelta dentro del área, la cual fue empujada al gol por el atacante Germán Berterame.

A dos minutos del final del partido, un centro desde la izquierda de Silvetti le llegó a Messi, que definió desde el suelo en un disparo que pegó en el poste izquierdo de Celentano y entró, sentenciando el triunfo y el triplete del argentino.