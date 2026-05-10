Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

El siniestro ocurrió esta madrugada en la esquina de Peñaloza y Zeballos. El conductor de un Chevrolet Onix impactó contra el frente del comercio "La Porca", escapó del lugar y fue localizado por la policía en una casa de calle Lamadrid gracias a las cámaras del 911.

Esta madrugada de domingo, en el local La Porca ubicado en la esquina de avenida Peñaloza y calle Estanislao Zeballos, el conductor de un automóvil perdió el control y se estrelló contra el frente del local comercial. Pero, lejos de descender y denunciar el choque , escapó a bordo del vehículo y buscó refugio dentro de una vivienda de calle Lamadrid.

Los operadores de las cámaras de videovigilancia de la central de emergencias 911, detectaron el suceso y enviaron a oficiales de Orden Público y de Cuerpos que fueron hasta el lugar y constataron que efectivamente el local comercial registraba el impacto del vehículo y los daños.

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También los vecinos les dieron imágenes de las cámaras de videovigilancia privadas de la zona y del propio local comercial.

Choque y fuga

Los policías también fueron anoticiados por otros lugareños sobre el lugar donde buscó refugio el automovilista. Ellos fueron y lo aprehendieron, e identificaron como C. J. G. de 34 años.

También secuestraron el vehículo con el que produjo el impacto que es un Chevrolet modelo Onix. Los policías que actuaron en el procedimiento identificaron a vecinos que pudieran aportar información como también secuestraron imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del choque del auto contra el inmueble del local comercial, el escape del conductor, y su posterior aprehensión y secuestro del vehículo a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó un parte médico sobre el estado de salud del conductor aprehendido, que sea identificado, y cuya situación procesal será resuelta en las próximas horas.