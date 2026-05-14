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La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: "Guardia alta"

El expresidente de River Rodolfo D´Onofrio se expresó a través de sus redes sociales luego del polémico partido entre Central y Racing

14 de mayo 2026 · 10:38hs
Rodolfo D´Onofrio salió a marcar la cancha.

Rodolfo D´Onofrio salió a marcar la cancha.

Rodolfo D´Onofrio, ex presidente de River, se expresó de cara a las semifinales entre el "Millonario" y Rosario Central y advirtió que hay que estar con la "guardia alta".

La guardia en alta de Rodolfo D´Onofrio

"Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!", fue el posteo que compartió en la red social X (ex Twitter) el ex presidente de River.

La polémica surgió luego del encuentro en el que el "Canalla" le ganó 2-1 a Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura, donde el equipo de Avellaneda se quedó con nueve jugadores y se vio gravemente perjudicado por el arbitraje de Darío Herrera.

El escándalo fue tal que, una vez finalizado el encuentro, el actual presidente de Racing, Diego Milito, subrayó que se sintieron "robados" e incluso llegó a asegurar que "el fútbol argentino está roto y no da para más".

El encuentro entre River y Rosario Central, correspondiente a las semifinales del Torneo Apertura, se disputará el sábado 16 de mayo.

D'Onofrio Rosario Central Racing
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