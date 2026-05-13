Secuestraron 321 kilos de cocaína de la avioneta en Villa Eloísa y buscan a la banda narco Los Bilbao

La cocaína secuestrada por Gendarmería en Santa Fe arrojó un pesaje de 321,285 kilogramos. Es el segundo operativo en una semana en la provincia, tras el decomiso de 442 kilos en Vera

El recuento de la droga frente a testigos arrojó que son 321 con 285 gramos. Es la segunda avioneta en solo una semana en territorio santafesino

Entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, y frente a testigos, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina r ealizaron el recuento de los ladrillos de cocaína hallados en la avioneta que aterrizó en una zona rural de Villa Eloísa , en el departamento Iriondo, provincia de Santa Fe. El pesaje final de la droga secuestrada fue de 321,285 kilogramos. Es el segundo operativo de este tipo en una semana en la provincia, tras el decomiso de 442 kilos de cocaína en Vera.

Luego, alrededor de las 17 del martes, detuvieron al piloto y copiloto, ambos de nacionalidad boliviana , quienes tripulaban la aeronave cargada con la droga. Desde la tarde del martes se llevan adelante allanamientos en distintos puntos del sur provincial con el objetivo de detener a los integrantes de la organización narco, todos identificados en el marco de una investigación de casi dos años encabezada por Gendarmería Nacional junto a la Justicia Federal.

Actualmente se desarrollan seis allanamientos simultáneos en busca de miembros de la banda narcocriminal, y buscan a miembros de Los Bilbao en el sur santafesino

avioneta villa eloisa

El aterrizaje de la avioneta narco

Tal como adelantó UNO Santa Fe este martes al mediodía, efectivos antinarcóticos de la Gendarmería Nacional se encontraban apostados en la zona aguardando el aterrizaje de la aeronave, que también era esperada por integrantes de la organización criminal.

Cuando la avioneta descendió, los gendarmes avanzaron sobre el lugar tal como estaba previsto en el operativo. En simultáneo, los narcotraficantes llegaron en tres vehículos y comenzó un violento enfrentamiento. Según trascendió, los delincuentes dispararon contra los agentes para facilitar la fuga del piloto y del copiloto.

La persecución continuó por caminos rurales, donde los narcos efectuaron disparos de manera indiscriminada contra los efectivos. Los gendarmes evitaron responder de forma directa en algunos sectores debido a la presencia de personas ajenas al hecho que circulaban por la zona realizando tareas rurales, con el objetivo de evitar víctimas inocentes.

La banda narco de los Bilbao

Cerca de las 17, las fuerzas federales lograron detener al piloto y al copiloto de la aeronave, ambos bolivianos. A partir de ese momento comenzaron los allanamientos en distintos puntos del sur santafesino.

La investigación permitió identificar plenamente a los integrantes de la organización narcocriminal vinculada a los hermanos Bilbao, tras una compleja tarea conjunta entre la Justicia Federal y la Gendarmería Nacional desarrollada durante casi dos años.

La millonaria carga de cocaína

El avalúo preliminar de la cocaína secuestrada en Villa Eloísa surge de calcular un valor estimado de 17.000 dólares por kilo en territorio santafesino. De esta manera, la carga incautada alcanza un valor aproximado de 5.457.000 dólares.

De acuerdo con fuentes de la investigación, los narcotraficantes adquieren la cocaína en Bolivia por valores que oscilan entre los 2.000 y 3.000 dólares por kilo. En Santa Fe, ese mismo kilo multiplica varias veces su valor y una vez ingresado en puertos europeos como el de Hamburgo, Alemania, alcanza los 40.000 dólares. En mercados como Australia, el precio puede duplicarse y llegar a 80.000 dólares por kilo.

Los hermanos Bilbao

Según la investigación judicial, el cargamento secuestrado lleva el sello de la organización narcocriminal de los hermanos Bilbao, quienes fueron detenidos en distintos operativos en 2025.

El primero en ser capturado fue Waldo Bilbao, el 12 de septiembre, en un departamento del barrio Martin de Rosario, cerca del Monumento Nacional a la Bandera. El procedimiento fue realizado por agentes del Cuerpo de Inteligencia de Operaciones Especiales (Ciope) y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe.

Su hermano, Brian Bilbao, fue detenido el 11 de noviembre tras el aterrizaje de una avioneta que transportaba una tonelada de cocaína en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Ese operativo estuvo a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina.

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