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Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

El exitoso musical de calle Corrientes, luego de su temporada 2026 en Mar del Plata, comienza su tour en todo el país.

12 de mayo 2026 · 00:03hs
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Debido al éxito y a las buenas críticas del show en su estreno, este 2026 noelia marzol vuelve a apostar a su pasión: “tenemos un elenco increíble y la idea es que la gente disfrute de ver bailar tango y sé que serán noches inolvidables como lo fueron las del año pasado. fue una gran emoción haber podido estrenar este espectáculo y siempre voy a ir por más. en lo personal, me fascina bailar tango y siento que producir un show moderno desde la puesta,

La música, el vestuario con bailarines jóvenes, campeones mundiales super talentosos, una gran cantante, es una oportunidad para seguir contagiando entre las nuevas generaciones la pasión y el amor por el tango. también me gustaría llegar con ese show a distintas partes del mundo así que es mi idea que vaya creciendo y que todos lo puedan disfrutar.

Ganadora del premio Estrella de Mar a mejor compañia de danza nacional

Un ensamble de bailarines y cantantes de alto nivel artístico pondera la danza a través de virtuosas y elaboradas coreografías, con Noelia Marzol, Jonathan Lazarte, Ana Devin y 11 artistas en escena.

Diversos personajes vivirán una pasional e intensa experiencia al entrar a un hotel. Cada habitación propone un ambiente invadido de sensualidad, oscuridad, tentaciones y amor, invitando a sus huéspedes a dejarse llevar y vivir un libertinaje sensorial que terminará devorándolos para siempre. Los espectadores serán testigos como voyeristas, de cada "ilusión".

Serás captado también por Bloody? Dependerá de lo que escondas en tus fantasías...

Noelia Marzol Santa Fe
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