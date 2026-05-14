Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Según un nuevo estudio, uno de cada cuatro encuentros del Mundial podría disputarse en condiciones muy calurosas poniendo en riesgo a jugadores e hinchas

14 de mayo 2026 · 10:43hs
Estudios afirman que muchos partidos del Mundial se jugarán con un calor extremo.

Estudios afirman que muchos partidos del Mundial se jugarán con un calor extremo.

Un nuevo estudio advierte que al menos una cuarta parte de los 104 partidos que se disputarán en el Mundial de fútbol organizado por Estados Unidos, México y Canadá superarán los límites de seguridad térmica recomendados por el sindicato internacional de futbolistas FIFPRO.

Se trata de una investigación del grupo científico World Weather Attribution (WWA) que señaló que alrededor de cinco encuentros podrían disputarse en condiciones de fuerte calor debido al cambio climático y, a raíz de esta situación, expertos habrían recomendado el aplazamiento de esos partidos.

Los científicos analizaron los 104 partidos programados entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios de Estados Unidos, Canadá y México y, para realizar el estudio, los investigadores utilizaron el índice WBGT, que mide la capacidad del cuerpo para refrigerarse teniendo en cuenta temperatura, humedad y radiación solar, mientras que alertaron de que las pausas de hidratación previstas por la FIFA podrían no ser suficientes para reducir los riesgos derivados de las altas temperaturas.

La FIFA afirmó que ya trabaja en protocolos específicos contra el calor y el organismo prevé pausas de hidratación de tres minutos en cada parte, infraestructuras de refrigeración para aficionados y jugadores, así como dispositivos médicos reforzados en función de las condiciones meteorológicas de cada encuentro.

Según recomienda el citado sindicato, se deben activar medidas de enfriamiento cuando el índice WBGT supera los 26 grados y suspender los partidos si rebasa los 28 grados. El director médico de FIFPRO, Vincent Gouttebarge, aseguró que las conclusiones del estudio coinciden con las estimaciones que el sindicato ya publicó en 2023 y defendió la necesidad de reforzar las medidas de protección para preservar la salud y el rendimiento de los futbolistas.

El peligro para jugadores e hinchas

"Nuestra investigación demuestra que el cambio climático tiene un efecto real y medible sobre la viabilidad de organizar las Copas del Mundo durante el verano en el hemisferio norte", indicó Friederike Otto, profesora de ciencia del clima en el Imperial College de Londres y cofundadora de WWA.

Además, los científicos que llevaron a cabo el estudio remarcaron: "Los jugadores y los aficionados se enfrentan a un riesgo mucho mayor de calor y humedad agotadores en la Copa del Mundo de 2026 en comparación con la de 1994”.

El informe también advierte que el riesgo para los aficionados es, especialmente en ciudades con estadios sin aire acondicionado como Miami, Kansas City, Nueva York o Filadelfia. La final, prevista en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tendría ahora el doble de probabilidades de superar los niveles de riesgo térmico respecto al Mundial disputado en Estados Unidos en 1994.

La profesora de ciencia climática Otto solicitó a la FIFA reconsiderar las fechas de futuros Mundiales en regiones vulnerables al calor extremo alegando que disputar estos torneos en otras épocas del año permitiría evitar riesgos sanitarios y garantizar mejores condiciones tanto para jugadores como para espectadores.

Otro de los expertos participantes en el análisis, el profesor clínico Chris Mullington, considera que el impacto más visible podría darse en el propio juego, ya que, según su opinión, las altas temperaturas favorecerán un fútbol “más conservador”, con jugadores dosificando esfuerzos para soportar las condiciones climáticas.

Mundial calor partidos
Noticias relacionadas
Jose María Giménez sufrió una lesión en el tobillo que lo tiene en duda para jugar el Mundial.

Preocupación en Uruguay: Josema Giménez se lesionó y podría perderse el Mundial

agustin giay, el orgullo sancarlino que suena con el mundial 2026

Agustín Giay, el orgullo sancarlino que sueña con el Mundial 2026

los heroes de qatar que no figuran en la prelista del mundial 2026

Los héroes de Qatar que no figuran en la prelista del Mundial 2026

scaloni presento la prelista de la seleccion para el mundial: uno por uno, todos los nombres

Scaloni presentó la prelista de la Selección para el Mundial: uno por uno, todos los nombres

Lo último

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: Guardia alta

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: "Guardia alta"

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

Último Momento
Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: Guardia alta

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: "Guardia alta"

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

Se puso en marcha el plan de desendeudamiento en Santa Fe: cómo funcionará el nuevo límite a descuentos salariales

Se puso en marcha el plan de desendeudamiento en Santa Fe: cómo funcionará el nuevo límite a descuentos salariales

Alurralde, juez federal de Reconquista advirtió: Hay que atacar no solo la oferta, sino también la demanda

Alurralde, juez federal de Reconquista advirtió: "Hay que atacar no solo la oferta, sino también la demanda"

Ovación
El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: Guardia alta

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: "Guardia alta"

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Con un hat-trick de Lionel Messi, Inter Miami le ganó al Cincinnati en la MLS

Con un hat-trick de Lionel Messi, Inter Miami le ganó al Cincinnati en la MLS

Colón y el dilema Ignacio Lago: ¿es conveniente económicamente extenderle el contrato?

Colón y el dilema Ignacio Lago: ¿es conveniente económicamente extenderle el contrato?

Policiales
Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Secuestraron 321 kilos de cocaína de la avioneta en Villa Eloísa y buscan a la banda narco Los Bilbao

Secuestraron 321 kilos de cocaína de la avioneta en Villa Eloísa y buscan a la banda narco Los Bilbao

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe