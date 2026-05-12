Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

La Bomba de Tiempo se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 16 de mayo a las 21. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

¡La Bomba de Tiempo llega a Santa Fe en el marco de su gira por los 20 años! Un show único donde el ritmo se crea en el momento y la energía no se detiene. Una experiencia en vivo que se siente en el cuerpo. La Bomba de Tiempo es el grupo de percusión más importante de Argentina y uno de los proyectos musicales más originales de la escena internacional.