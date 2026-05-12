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Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

La Bomba de Tiempo se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 16 de mayo a las 21. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

12 de mayo 2026 · 09:55hs
La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

gentileza

La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

¡La Bomba de Tiempo llega a Santa Fe en el marco de su gira por los 20 años! Un show único donde el ritmo se crea en el momento y la energía no se detiene. Una experiencia en vivo que se siente en el cuerpo. La Bomba de Tiempo es el grupo de percusión más importante de Argentina y uno de los proyectos musicales más originales de la escena internacional.

Desde hace dos décadas desarrolla un espectáculo basado en la improvisación dirigida: a partir de un sistema de señas, el director conduce a los músicos en tiempo real y cada concierto se construye frente al público, de manera única e irrepetible.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Santa Fe Tribus Club de Arte mayo
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