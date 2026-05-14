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Así se jugarán las semifinales del Torneo Apertura

La Liga Profesional confirmó los días y horarios para River-Rosario Central y Argentinos Juniors-Belgrano. El fin de semana se conocerán a los finalistas

14 de mayo 2026 · 10:54hs
El sábado Rosario Central y River jugarán una de las semifinales del Torneo Apertura.

El sábado Rosario Central y River jugarán una de las semifinales del Torneo Apertura.

Con los cuatro clasificados ya definidos, la Liga Profesional confirmó este jueves los días y horarios de las dos semifinales del Torneo Apertura. Este fin de semana se conocerán los dos equipos que irán por el primer título del año, que saldrán de River-Rosario Central y Argentinos Juniors-Belgrano.

Quedaron definidos días y horarios de las semifinales

El Millonario, envalentonado tras haberle ganado 2-0 con autoridad a Gimnasia en el Monumental, recibirá este sábado, desde las 19.30, a un Canalla que viene de eliminar a Racing en el alargue de un partido atravesado por el nerviosismo y las polémicas en el Gigante de Arroyito.

Un día después, el domingo a partir de las 17, el Bicho se cruzará en La Paternal con el Pirata. El equipo de Nicolás Diez sacó en cuartos de final a Huracán, tras jugar y batallar durante más de 120 minutos, mientras que el de Ricardo Zielinski sufrió menos la última fase: venció 2-0 a Unión en Barrio Alberdi.

Lo curioso es que los dos cruces de semifinales ya se habían dado en la tercera fecha de la fase inicial del Apertura. El 1° de febrero, River y Central se vieron las caras en Rosario y todo terminó en empate sin goles. Al día siguiente, Argentinos y Belgrano tampoco pasaron del 0-0 en el Estadio Diego Armando Maradona.

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