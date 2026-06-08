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Concluyó la fase regular en el Súper Rugby Américas, y ahora se viene lo mejor

Con la victoria de Selknam sobre Cobras en Santiago de Chile, se bajó el telón de la 1ª etapa del Súper Rugby Américas. El viernes se disputarán las semifinales

Ovación

Por Ovación

8 de junio 2026 · 09:55hs
Capibaras jugará el próximo viernes frente a Pampas una de las semifinales del Súper Rugby Américas en el CASI.

Capibaras jugará el próximo viernes frente a Pampas una de las semifinales del Súper Rugby Américas en el CASI.

Pleno de argentinos en la competencia organizada por Sudamérica Rugby. Tras la conclusión de la fase regular, cuatro equipos argentinos definirán el título en la etapa de enfrentamientos directos que se disputarán el próximo viernes. Dogos XV de Córdoba recibirá a Tarucas de Tucumán y los bonaerenses de Pampas harán lo propio con los litoraleños de Capibaras XV. La final será el 19 de junio.

Selknam se despidió con un triunfo como local

Selknam Rugby se despidió del Súper Rugby Américas 2026 con una sólida victoria por 45-14 frente a Cobras Brasil, en un encuentro disputado en Santiago que sirvió para cerrar la temporada con una alegría ante su público. El cuadro chileno salió decidido a imponer condiciones desde el inicio. A los 5 minutos, tras un potente scrum cerca del ingoal rival, el capitán Domingo Saavedra habilitó a Santiago Montagner, quien apoyó el primer try del partido para abrir la cuenta.

La presión nacional continuó y a los 9 minutos Lucas Berti aumentó las cifras con una nueva conquista que sí fue convertida. Cuatro minutos más tarde, el propio Berti volvió a aparecer en el ingoal brasileño para marcar su segundo try personal y estirar la ventaja. Antes del descanso, Selknam sumó una nueva conquista convertida para cerrar una impecable primera mitad con un contundente 28-0 a su favor.

En el complemento, los dirigidos por Jake Mangin mantuvieron la intensidad. A los 42 minutos, nuevamente Lucas Berti apoyó un try para completar su hat-trick personal. Más tarde, al minuto 48, Marcelo Torrealba se sumó a la fiesta ofensiva con una conquista convertida que dejó el marcador ampliamente favorable para los nacionales.

Cobras logró reaccionar parcialmente con tries convertidos a los minutos 52 y 70, pero el resultado nunca estuvo en riesgo para los chilenos. Ya sobre el final, al minuto 78, Selknam volvió a golpear con un último try para sellar el definitivo 45-14. Si bien la victoria no alcanzó para cambiar el destino de la temporada, ya que los fueguinos habían quedado sin opciones matemáticas de clasificar a semifinales tras los resultados de la fecha, el triunfo permitió cerrar la campaña con la frente en alto y entregar una última alegría a la afición chilena. Así, Selknam se despide del Súper Rugby Américas 2026 con un triunfo por el honor, poniendo fin a una temporada marcada por la irregularidad y por puntos que dejaron escapar en momentos clave del campeonato.

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Selknam de Chile cerr&oacute; su participaci&oacute;n en el SAR 2026 con una victoria sobre Cobras.

Selknam de Chile cerró su participación en el SAR 2026 con una victoria sobre Cobras.

Se vienen las semifinales del SRA

Después de una fase regular llena de emociones, el Súper Rugby Américas llegó al momento de la gran definición. Los cuatro semifinalistas ya están confirmados, y el próximo viernes 12 de junio buscarán un lugar en el gran desenlace del torneo profesional de la región.

El gran ganador de la etapa de todos contra todos fue Dogos XV, que de principio a fin supo tomar el comando de la tabla y no la largó nunca. Por este motivo, aseguró su localía ante cualquier rival, comenzando por recibir a Tarucas en la cancha Córdoba Athletic Club desde las 19 hs. Los del NOA sufrieron hasta la última fecha en una pelea fecha a fecha contra Selknam, pero tuvieron un final casi perfecto para clasificar.

En el otro partido, Pampas cerró mejor el campeonato que Capibaras XV, y por este motivo, la semis se jugará en el CASI, la Catedral del rugby de Buenos Aires a las 21.15 hs ¿Podrán los de Buenos Aires ir por su primer título o el debutante dará el golpe?. La final se disputará el viernes 19 de junio en la cancha del mejor ubicado en la fase regular.

Resultados fecha 14

Peñarol 14-Pampas 46

Dogos XV 48-Yacaré 20

Tarucas 42-Capibaras 15

Selknam 45- Cobras 14

-Posiciones: Dogos XV 61, Pampas 54, Capibaras 47, Tarucas 44, Selknam 41, Peñarol 34, Yacaré XV 13 y Cobras 11.

-Semifinales viernes 12/6:

Dogos vs. Tarucas (19, en Córdoba Athlétic)

Pampas vs. Capibaras (21.15, en el CASI).

Súper Rugby Américas semifinales Capibaras
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