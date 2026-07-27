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Incendio fatal en barrio Schneider: el niño sobreviviente sigue internado mientras avanza la investigación

El menor, de 11 años, logró escapar del incendio que provocó la muerte de su hermano León González, de 4 años, en una vivienda de barrio Schneider. Permanece internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia, donde evoluciona favorablemente y recibe acompañamiento interdisciplinario.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

27 de julio 2026 · 16:15hs
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Un niño de 4 años murió en un incendio en barrio Schneider

José Busiemi

  • Un niño de 4 años murió en un incendio en barrio Schneider, mientras su hermano de 11 sobrevivió.

El niño de 11 años que logró escapar del incendio que este lunes por la mañana consumió una vivienda de barrio Schneider continúa internado en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde presenta una evolución favorable, según informó el último parte médico.

El siniestro ocurrió en una casa ubicada sobre calle Regis Martínez al 3700 y tuvo un desenlace trágico: su hermano menor, León González, de 4 años, murió atrapado por las llamas.

Evolución favorable y seguimiento médico

Desde el Hospital de Niños Orlando Alassia indicaron que el menor ingresó por la Guardia y, tras ser evaluado por el equipo médico, se constató que se encuentra en buen estado general.

El parte oficial señala que el paciente no presenta quemaduras ni síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, aunque permanecerá internado en el área de Cuidados Especiales para un mejor monitoreo de su evolución.

Además del control clínico, el niño recibe acompañamiento interdisciplinario debido al fuerte impacto emocional que representa haber sobrevivido al incendio en el que perdió a su hermano.

LEER MÁS: Tragedia en barrio Schneider: un nene de cuatro años murió en un incendio mientras su madre visitaba a su pareja en la cárcel de Las Flores

Cómo ocurrió la tragedia

El incendio se desató durante la mañana del lunes en una vivienda de barrio Schneider, donde los dos hermanos se encontraban solos al momento de iniciarse el fuego.

Mientras el mayor logró salir del inmueble y pedir auxilio, León González quedó atrapado en el interior de la casa y falleció pese al rápido despliegue de vecinos, policías y bomberos que acudieron tras el llamado al 911.

Regis Martínez al 3700, el lugar donde sucedió el incendio fatal

Regis Martínez al 3700, el lugar donde sucedió el incendio fatal

De acuerdo con las primeras actuaciones judiciales, la madre de los niños habría dejado a ambos encerrados en la vivienda mientras visitaba a su pareja, quien permanece alojado en la cárcel de Las Flores. Esa circunstancia también forma parte de la investigación.

La investigación continúa

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Santa Fe, Bomberos Zapadores y personal de emergencias, quienes lograron controlar el foco ígneo y preservar la escena para las pericias.

Por disposición del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, se ordenó la realización de la autopsia al cuerpo del niño fallecido, un informe médico sobre el estado del sobreviviente y la intervención de peritos bomberiles para establecer el origen del incendio.

Además, los investigadores relevaron testimonios de vecinos, solicitaron el análisis de cámaras de videovigilancia de la zona y secuestraron distintos elementos que podrían resultar de interés para determinar cómo se inició el fuego y establecer las eventuales responsabilidades.

barrio Schneider niño incendio Tragedia
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