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Milei recibió a Georgieva en Casa Rosada y el FMI ratificó su respaldo al programa económico argentino

Tras reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei. Destacó los resultados del plan económico, aseguró que no prevé nuevos desembolsos del organismo y llamó a sostener el rumbo de las reformas.

27 de julio 2026 · 16:19hs
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Milei y FMI: el Presidente Javier Milei recibió a Kristalina Georgieva en Casa Rosada.

Milei y FMI: el Presidente Javier Milei recibió a Kristalina Georgieva en Casa Rosada.

El presidente Javier Milei recibió este jueves en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien ratificó el respaldo del organismo al programa económico que lleva adelante el Gobierno nacional.

Del encuentro también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, además de otros funcionarios que integran la misión técnica del organismo.

La reunión se concretó luego de un encuentro previo entre Georgieva y el equipo económico encabezado por Caputo en el Palacio de Hacienda, donde se repasó la evolución del acuerdo vigente entre la Argentina y el Fondo.

"Argentina está en el camino correcto"

En una conferencia de prensa brindada antes de su encuentro con Milei, Georgieva destacó los resultados alcanzados por el programa económico y sostuvo que el país atraviesa un proceso de transformación que comienza a mostrar señales positivas.

"Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos", afirmó la titular del FMI, al descartar la posibilidad de nuevos desembolsos para afrontar futuros vencimientos de deuda.

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La funcionaria elogió especialmente el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal y consideró que el fortalecimiento de las reservas internacionales permitirá cumplir con las obligaciones financieras asumidas.

No obstante, advirtió que el desafío sigue siendo consolidar un crecimiento que alcance a todos los sectores de la sociedad y generar empleo formal de calidad.

Inflación, pobreza y desafíos pendientes

Durante su exposición, Georgieva sostuvo que la desaceleración de la inflación representa uno de los principales logros del programa económico y destacó su impacto sobre los indicadores sociales.

"Cuando la inflación baja, que es una presión para todos y para los pobres especialmente, lo vemos en el nivel de pobreza que se ha reducido del 50 al 20 por ciento", señaló.

Al mismo tiempo, reconoció que el aumento de la informalidad laboral continúa siendo una preocupación y remarcó la necesidad de generar incentivos que favorezcan la creación de empleo registrado.

Consultada sobre el escenario político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, afirmó que "los riesgos siempre están allí y deben gestionarse", aunque consideró que mantener el superávit fiscal será clave para sostener la confianza de los mercados y de los inversores.

Agenda en la Argentina

La directora gerente del FMI llegó al país acompañada por una amplia delegación de funcionarios que siguen de cerca el caso argentino, entre ellos Andreas Bauer, Nigel Chalk, Luis Cubeddu y Joyce Wong.

Tras su paso por la Casa Rosada, Georgieva participará de un conversatorio con estudiantes universitarios en el Palacio Libertad y, por la noche, compartirá una cena privada con empresarios y representantes de distintos sectores productivos.

La agenda oficial concluirá este viernes con una visita a Vaca Muerta, donde mantendrá un encuentro con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, para interiorizarse sobre el desarrollo energético argentino y las perspectivas de inversión en el sector.

Milei Georgieva FMI Inflación
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