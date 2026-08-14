Continúa la acción en la cuarta fecha del Torneo Oficial de Damas

Con duelos atrapantes, este sábado se completará el cuarto capítulo del Torneo Oficial, en el que CRAI visitará a El Quillá Amarillo, y la línea azul de las Tiburonas se medirán con La Salle Jobson

Florencia Villar, la experimentada y talentosa jugadora de CRAI, que está puntero en el Torneo Oficial de Damas.

Será un fin de semana con doble fecha para el Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey, dado que este sábado 15 de agosto se completará con tres cotejos la cuarta fecha de la Zona Campeonato. Mientras que el lunes, aprovechando el feriado nacional, será el turno del quinto capítulo. Se esperan duelos atractivos entre varios de los equipos que privilegian el juego ofensivo, y que actualmente se encuentran en la cima de la tabla de posiciones.

En la jornada del sábado 15, a partir de las 16.30, a la vera de la autopista, CRAI, uno de los punteros, visitará a El Quillá Amarillo, mientras que a partir de las 20.30, en el estadio Sergio Antoniazzi, El Quillá Azul será anfitrión de La Salle Jobson. A las 17, en el Mercedes Alesso de Bieler, Universitario de Santa Fe jugará con Colón de San Justo. Recordemos que durante la semana, en Altos del Valle, Banco Provincial se impuso a Santa Fe Rugby por 4 a 3.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Banco Provincial, El Quillá y CRAI 9; Santa Fe Rugby, La Salle Jobson y El Quillá Amarillo 3; Universitario y Colón de San Justo 0.

El próximo lunes 17, aprovechando el feriado nacional, se disputará la quinta fecha del certamen. A partir de las 17, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson jugará con Colón de San Justo, mientras que en el Sergio Antoniazzi, El Quillá Azul recibirá a Santa Fe Rugby. En la autopista se concretará el gran choque de la fecha, ya que se cruzarán CRAI con Banco Provincial, y en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe se cruzará con El Quillá Amarillo.

En cuanto a la Zona Ascenso, el sábado 15, a partir de las 16.30, en el departamento Las Colonias, Atlético Franck recibirá a CRAI B, mientras que a partir de las 17, en el Sergio Antoniazzi, El Quillá Blanco recibirá a Unión de Santa Fe, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Blanco jugará frente a Colón de Santa Fe. En el polideportivo de la ruta provincial 70, Alma Juniors de Esperanza jugará frente a Santa Fe Rugby Azul, y Argentino de San Carlos lo hará con CRAR de Rafaela.

La quinta fecha del Torneo de Ascenso

En cuanto a la quinta fecha del ascenso, ya tuvo un adelanto, y resultó triunfo de CRAI Blanco sobre Santa Fe Rugby C por 5 a 0 con goles de Pilar Arrillaga, Milagros Cimadevilla, Inés Cattena en dos oportunidades y Julia López Cortes. En reserva, las Gitanas se impusieron 2 a 0, y en Sub 19, golearon por 5 a 0.

El lunes 17, a las 17, en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela será anfitrión de El Quillá Blanco, mientras que en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Azul recibirá a Argentino de San Carlos. En el departamento Las Colonias, Atlético Franck se medirá con Unión de Santa Fe, y en cancha de Banco Provincial, Colón de Santa Fe jugará ante Alma Juniors de Esperanza.

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: Alma Juniors de Esperanza y CRAI Blanco 9; Argentino de San Carlos y Santa Fe RC B 6; Colón de Santa Fe 5; Atlético Franck 4; CRAR de Rafaela 3; Unión de Santa Fe 1; Santa Fe Rugby C y El Quillá Blanco 0.