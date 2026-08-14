La Perla del Oeste y Colón de San Justo buscan una nueva estrella liguista

Todo listo para la gran final del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que animarán La Perla y Colón (SJ) este viernes a partir de las 21 en el estadio 15 de Abril

La Perla del Oeste y Colón de San Justo se miden en la gran final del Apertura José Luis Burtovoy.

Llegó el día, y la ansiedad aumenta en lo que será una nueva final de la Liga Santafesina de Fútbol. En la presente jornada de viernes, a partir de las 21, en el estadio 15 de Abril, Colón de San Justo y La Perla del Oeste jugarán el desempate del Torneo Apertura José Luis Burtovoy. Será un cruce entre los dos mejores elencos de la primera parte del año del certamen principal liguista. La elección del escenario jerarquiza todavía más una definición que tendrá características particulares. Se estima un gran marco de público, en un choque que tendrá como árbitro a Carlos Córdoba, y será televisado en directo por RTS el canal de la provincia de Santa Fe.

La Perla del Oeste y Colón de San Justo ganaron sus respectivos compromisos en la última fecha del Apertura, y por eso este viernes habrá una final de desempate para determinar quién será el campeón. La Perla venció por 3 a 1 a Ateneo gracias a los tantos de Fernando "Cuqui" Márquez, Natanael Acosta y Mauro Romero. José Leconte el encargado de convertir en el conjunto Colegial. Mientras que Colón de San Justo venció por 2 a 0 a Las Flores por medio de un doblete de Maximiliano Osurak.

Ambas instituciones ya cuentan con títulos en la máxima divisional liguista, siendo protagonista constantemente, en el cual el Conquistador ya festejo bajo esta vía. La escuadra del Portón del Norte siempre fue protagonista, desde los títulos cosechados en la década del 70, pero en los últimos años se ha intensificado. En 2015 obtuvo el título tras el desempate en el Rafael Batres ante La Salle Jobson, por penales, logrando la estrella 14. Después llegó el apertura 2018, el clausura 2022 y 2023, y en esta última oportunidad en el estadio Brigadier López, ante la Juve de Candioti. Actualmente tiene 17 estrellas y está una por debajo de Colón de Santa Fe, por lo que si lo logra lo igualará en el segundo lugar del podio, muy por detrás de Unión, máximo ganador con 31 títulos.

Por su parte, La Perla del Oeste, cuenta con cinco títulos, por lo que ahora buscará su sexta estrella. En 2002, de la mano del Flaco Adalberto Tobaldo lograron el ascenso a la máxima categoría, y obtuvieron el torneo clausura 2023 y también 2024. También consiguió festejar en la copa de Campeones 2005, actualmente denominada Copa Federación, volviendo a ser campeón liguista en 2007, ganando ambos certámenes de la temporada, algo que hasta el momento nunca más se pudo repetir. Tras varios años sin poder hacerlo, La Perla se quedó con el Apertura 2022, en una pelea cabeza a cabeza con la UNL.

Más detalles de la gran final del Polaca Burtovoy

Este viernes en el estadio 15 de Abril, Colón de San Justo y La Perla del Oeste irán en busca de la gloria y animarán uno de los mejores encuentros en la historia de la Liga Santafesina. A pocas horas para que comience a rodar la acción el encargado de controlar las acciones será Carlos Cördoba. El colegiado nacional impartirá justicia nuevamente en un partido desempate por el título, luego de lo que fuera la Final jugada en San Justo en agosto del 2025, nada más y nada menos que en el Clásico del Portón del Norte. Para esta ocasión, como aquella vez, también oficiarán de asistentes de línea Joaquín Urbani (lineman 1) e Ignacio Castellano (lineman 2). En tanto que el cuarto árbitro será Ariel Correa y Valentín Córdoba actuará de quinto juez.

Es importante señalar que por parcialidad de La Perla del Oeste ingresará por la Puerta 7, situada en calle Cándido Pujato, sobre la esquina noroeste del estadio, precisamente en el sector de La Redonda. En dichas boleterías se venderán entradas desde las 20 hasta pasada la hora de inicio del partido.

El choque entre el Conquistador y el Azulgrana se jugará este viernes a partir de las 21 en el estadio 15 de Abril.

Los hinchas y simpatizantes de Colón de San Justo accederán por la Puerta 11, que está ubicada sobre Boulevard Pellegrini, lado sur de la cancha. La venta de entradas en la ciudad de San Justo se producirá este viernes en horarios que informará el club, mientras que en Unión será desde las 20.

Por la puerta 10, en cambio, ingresarán quienes tengan entradas de protocolo y todas las personas abocadas a la prensa y difusión de la gran final. Dicho acceso es contiguo a la 11, es decir, también está sobre el Boulevard.

Lo que hay que saber de la final del Apertura

Colón de San Justo vs La Perla del Oeste

Horario de partido: 21

Inicio de operativo: 19:30

Apertura de puertas: 20

Distribución de parcialidades:

-Colón de San Justo ingresa por puerta 11 Bv Pellegrini y ocupa la cabecera este, detrás del arco.

-La Perla ingresa por la puerta 7, Av. Perón y Pujato, ocupa el codo de la vieja tribuna visitante.

-Protocolo, periodistas y autoridades ingresarán por puerta 10

-Se brindará un dispositivo de seguridad de unos 30 efectivos policiales aproximadamente, dentro y fuera del estadio.