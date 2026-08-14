Se presentó oficialmente la pelea que tendrá como protagonista al Torero Retamoso en Paraná

El próximo viernes 18 de septiembre, en el Club Sionista de Paraná, se realizará un gran velada con tres peleas profesionales, y en el fondo el cruce entre el santafesino Nahuel Retamoso y el entrerriano Toty Garateguy

En un hotel ubicado en el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná se realizó la firma de los contratos y la presentación oficial de una gran velada de boxeo que se llevará a cabo el próximo viernes 18 de septiembre en las instalaciones del Club Sionista de la capital entrerriana y que tiene como organizador a Ulises “Cloroformo” López. En el combate de fondo, la pelea tendrá a un santafesino, Nahuel Retamoso, frente al paranaense Dimas Toty Garateguy, pero que es entrenado en la capital santafesina en el Club Atlético Colón.

La programación tendrá inicialmente tres combates profesionales y cinco enfrentamientos amateur, aunque los organizadores no descartaron que se sume alguna pelea adicional al evento que se organiza en forma conjunta entre el Club Sionista y el Club Talleres de Paraná. La intención será combinar protagonistas experimentados con deportistas que buscan consolidarse o dar sus primeros pasos en el profesionalismo.

El Torero regresa con todo a Sionista en Paraná

El santafesino Nahuel Retamoso, entrenado por Osvaldo Salami y Walter Zoccola en el Olimboxing, se medirá en la pelea de fondo con Dimas Toty Garateguy, de la ciudad de Paraná. El combate de fondo en la categoría superligero está pautado a ocho rounds, entre el Torero y el púgil que es entrenado por Carlos Lemos en el Club Atlético Colón. Dos muy buenos boxeadores que son siempre protagonistas, y que buscarán dar un buen espectáculo en la vecina capital provincial.

Retamoso, de 30 años, de barrio Nueva Pompeya, representante del boxeo santafesino que cuenta con experiencia en peleas importantes y que llegó a disputar un título sudamericano, viene de caer en el polideportivo municipal Evita de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, frente a Jonathan José Eniz por puntos en fallo unánime. Cuenta con 13 peleas en el campo rentado, con 7 triunfos, 1 por la vía rápida, y seis derrotas, pero siempre dejando una muy buena impresión.

El paranaense Toty Garateguy, cuenta con más de 20 peleas profesionales y antecedentes en distintos escenarios y transmisiones nacionales. Con 34 años, el púgil que trabaja en Colón de Santa Fe, cuenta con un currículum de veintidós combates profesionales, de los cuales ganó 12, tres por la vía rápida, y 10 derrotas, cinco por KOT. Será para Retamoso un rival que garantizara competitividad y espectáculo. Sin dudas, dos muy buenos boxeadores que no irán a regalarle nada a nadie.

El Torero Retamoso junto a su entrenador Osvaldo Salami del Olimboxing en la presentación realizada en la vecina capital provincial.

En el semifondo, el santafesino Pablo Manojo Romero, se medirá con el debutante Nicolás Paya Pagliaruzza de la ciudad de Paraná a cuatro rounds en categoría superligero, mientras que la noche también tendrá un combate profesional femenino. Milagro Segovia de Paraná volverá a competir tras una etapa en la que había reducido su actividad deportiva después de convertirse en madre. Lo hará frente a la cordobesa, la Indiecita Loyola.

La programación amateur estará compuesta inicialmente por cinco enfrentamientos, con representantes de Paraná que enfrentarán a rivales provenientes de otras localidades y provincias. La diversidad de protagonistas permitirá que la velada atraiga público de diferentes puntos de la región. La organización espera recibir espectadores de Santa Fe, Colón, Córdoba y Uruguay.

Gran velada en la ciudad de Barrancas

Este viernes 14 de agosto, organizado por Bustos Box Boxing Club de la ciudad de Gálvez, se llevará a cabo en la localidad de Barrancas, en el departamento San Jerónimo, un festival de boxeo con 9 combates entre púgiles amateurs. La cita es a partir de las 21, en las instalaciones del Club Atlético Recreativo Juventud Unida de Barrancas, ubicado en avenida Paganini 747, y será fiscalizada por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe, garantizando el marco reglamentario para los distintos combates.

La velada que cuenta con el respaldo del senador del departamento San Jerónimo, Leo Diana, y la Comuna de Barrancas tendrá los siguientes combates: Elias Roth de Gálvez con Ignacio Montiel de Santo Tomé, Ángel Flores de Desvío Arijón con Martin Galeano de Rosario, Analía Bordón de Desvío Arijón con Yoana Aguilar de Barrancas, Agustín Carranza de San Jorge con Pablo Silva de Rosario, Ricardo Chen de Gálvez con Alejandro Díaz de Santo Tomé, Agustín Castro de Rosario con Brian Olivera de San Jorge, Benjamín Malisani de Coronda con Víctor Arce de Rosario y Marcos López de Rosario con Jesuan Cejas de San Jerónimo.