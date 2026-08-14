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Prefederal: Rivadavia le cortó el invicto a Colón (SJ)

Rivadavia le ganó a Colón de San Justo, que se quedó sin invicto, por 72-52, en el marco de la tercera fecha del Torneo Oficial Prefederal 2026.

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2026 · 09:51hs
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Prefederal: Rivadavia le cortó el invicto a Colón (SJ)

En el gimnasio Exequiel Cerati se puso en marcha la tercera fecha del Torneo Oficial Prefederal 2026, con el buen éxito de Rivadavia sobre Colón (SJ).

Este viernes se completará la programación con cinco partidos. Habrá streaming ASB desde el Ricardo Húngaro Crespi con el duelo entre Gimnasia y Sanjustino.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 3

Jueves 13 de agosto

Rivadavia Juniors 72 (Mauro Natta 22) - Colón (SJ) 52 (Germán Gerhardt 11) (Zona A)

Viernes 14 de agosto

21.30 CUST A vs. Almagro A (Zona A)

21.30 Banco Provincial vs. Colón (SF) (Zona A)

21.30 Gimnasia vs. Sanjustino (Zona B)

21.30 República del Oeste vs. Alma Juniors (Zona B)

21.30 El Quillá vs. Unión (SF) (Zona B)

TABLA DE POSICIONES

ZONA A: Rivadavia y Colón (SJ) 5 (2-1); Almagro A, CUST A y Banco 3 (1-1); Colón (SF) 2 (0-2)

ZONA B: Sanjustino y Alma Juniors 4 (2-0); Unión (SF) y República 3 (1-1); Gimnasia y El Quillá 2 (0-2)

Prefederal Rivadavia Colón
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