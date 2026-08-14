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Torneo Oficial A2: Santa Rosa, Regatas Coronda y Alumni siguen invictos

Santa Rosa venció como local a Regatas, Regatas Coronda superó a Argentino en San Carlos y Alumni venció como visitante a Macabi y siguen invictos en el Torneo Oficial A2.

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2026 · 10:00hs
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Torneo Oficial A2: Santa Rosa, Regatas Coronda y Alumni siguen invictos

Con la disputa de cuatro partidos este jueves se completó la tercera fecha del Torneo Oficial A2, que pone en juego dos ascensos a la elite de la temporada 2027.

Regatas Coronda venció a Argentino y Santa Rosa a Centenario, con lo cual ambos están 3-0. Asimismo, Alumni, que ya quedó libre, suma dos éxitos en dos presentaciones.

TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 3

Miércoles 12 de agosto

Regatas (SF) 71 (Martín Woisard 12) - CUST B 47 (Nicolás Nessier 18)

Jueves 13 de agosto

Macabi 49 (Federico Arese 10) - Alumni (LP) 64 (Juan Aldaz 18)

Argentino 47 (Bautista Favre 17) - Regatas Coronda 79 (Matías Oyarzabal 20)

Santa Rosa 85 (Leandro Sasia 19) - Centenario 59 (Santiago Fedele 18)

Kimberley 64 (Santiago Ríos 18) - UNL 59 (Franco Pérez 18)

Libre: Almagro B

TABLA DE POSICIONES

Santa Rosa y Regatas Coronda 6 (3-0); Kimberley 5 (2-1); Regatas (SF) y Alumni 4 (2-0); Macabi, Centenario y UNL 4 (1-2); CUST B y Argentino 3 (0-3); Almagro B 2 (0-2)

Torneo Oficial Santa Rosa Regatas
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