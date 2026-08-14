La idea de Formento en La Perla para la final: "Intentamos siempre jugar y atacar al rival"

El entrenador de La Perla del Oeste habló con Dial Deportivo, por UNO 106.3, antes de la definición del Torneo Apertura José Luis Burtovoy ante Colón de San Justo. El partido será este viernes a las 21 en el estadio 15 de Abril.

La Perla del Oeste afrontará este viernes uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos. Desde las 21, en el estadio 15 de Abril, enfrentará a Colón de San Justo por la final desempate del Torneo Apertura José Luis Burtovoy de la Liga Santafesina.

En la previa, Andrés Formento dialogó con Dial Deportivo, por UNO 106.3 , y dejó en claro que su equipo no modificará la idea que lo llevó hasta esta instancia.

“Nosotros intentamos siempre jugar y salir a atacar al rival. Creo que fue lo que nos dio resultado durante todo el torneo, entonces no vamos a cambiar mucho”, aseguró el entrenador.

Formento sabe que enfrente estará uno de los equipos más importantes de la Liga Santafesina y que una final exige máxima concentración. “Obviamente hay que tener algunos recaudos porque los pases son mucho más amplios y no podemos dar ventaja. Enfrente tenemos un equipo con jerarquía, estamos al borde del campeonato, entonces hay que tener recaudos. Pero nosotros en todo momento intentaremos jugar, salir al frente y después sabemos qué fútbol tenemos”, explicó.

El desafío de jugar en el 15 de Abril

Para muchos de los futbolistas de La Perla será una experiencia diferente disputar una final en un estadio de Primera División. El entrenador valoró especialmente la oportunidad y remarcó que el escenario puede potenciar las características de su equipo.

“Tenemos muchos chicos jóvenes que han soñado con ser profesionales y no tuvieron esa posibilidad. Encontrarse con ese marco y con esa cancha, que es de lo mejor del fútbol argentino en cuanto al campo de juego, obviamente genera un sabor diferente”, señaló.

Además, consideró que las dimensiones del campo pueden favorecer el estilo de La Perla: “Tenemos en su gran mayoría jugadores bajos, técnicos y dinámicos. No voy a decir si me beneficia o no, pero es un condimento jugar en una cancha como la que vamos a jugar, especialmente por la calidad de jugadores que tenemos”.

Formento también destacó la respuesta del público y anticipó un gran marco en el 15 de Abril. “Cuando fuimos a entrenar al club había aproximadamente 100 entradas ya vendidas, más todas las inferiores que entran gratis. Creo que se va a esperar un gran marco de gente”, sostuvo.

Márquez y un delantero que “da tranquilidad”

Uno de los nombres propios de La Perla es Fernando “Cuqui” Márquez, experimentado delantero y exjugador de Unión, que atraviesa la parte final de su carrera en el club de Recreo Sur.

Formento lo destacó como una pieza diferencial para afrontar una final de estas características.

“Para cualquier entrenador tener un delantero como Cuqui Márquez genera mucha tranquilidad. En cualquier momento puede resolver un partido”, afirmó.

Y, con una comparación desde su propia experiencia como delantero, agregó: “Lo mío era estar siempre pescando, estar dentro del área. Ahí era donde me sentía cómodo y podía sacar ventaja. Cuqui, con su presencia física y su estilo de juego, incomoda a cualquier rival”.

Una historia familiar con La Perla

La relación de Formento con La Perla trasciende largamente su función como entrenador. El técnico nació y se crió en la institución, donde también jugaron distintos integrantes de su familia.

“Yo nací en el club, me crié en el club. Mi bisabuelo fue uno de los fundadores, mi abuelo jugó, mi papá jugó, mis hermanos y ahora tengo a mis hijos jugando. Creo que estoy donde quiero estar, y eso es muy importante”, contó.

Ese sentido de pertenencia también se refleja en el plantel que conduce: “Hoy el club tiene siete jugadores titulares que son nacidos en la institución. Eso habla de que de a poco se busca generar ese sentido de pertenencia”.

Para Formento, ese vínculo es parte del crecimiento institucional: “Cuando miremos la tribuna podemos ver familiares o gente del barrio disfrutando de un equipo de la ciudad”.

El respeto por Colón de San Justo

El entrenador de La Perla reconoció las virtudes de su rival y especialmente su experiencia para disputar esta clase de definiciones.

“Enfrentamos a uno de los equipos más difíciles de la Liga. Tiene también un cuerpo técnico muy bueno, con experiencia, que sabe jugar este tipo de partidos”, señaló.

Sin embargo, confía en que su equipo tiene argumentos para quedarse con el título: “Durante todo el torneo demostramos ser uno de los equipos que más intenta jugar. Creo que de esa manera podemos llegar a contrarrestarlo”.

Formento marcó una diferencia en los estilos: “Por ahí ellos tienen un juego más directo, son más punzantes, pero en una cancha donde hay mucho espacio, tener jugadores de buen pie también creo que puede ayudar mucho”.

Una final que trasciende a La Perla y Colón

El entrenador también valoró que la Liga Santafesina pueda disputar una final en un escenario como el 15 de Abril y consideró que este tipo de acontecimientos contribuyen al crecimiento de la competencia.

“Creo que la Liga está creciendo a pasos gigantescos. Los clubes se están renovando y nadie duda de que es una liga muy fuerte, con jugadores que en cualquier momento pueden estar jugando en Primera División”, destacó.

En ese sentido, celebró que la definición pueda desarrollarse con un marco especial: “Creo que esto le hace muy bien a todo el ambiente de la Liga, no solamente a los que nos toca jugar, sino también a quienes cubren y acompañan”.

Este viernes, La Perla tendrá la posibilidad de cerrar el campeonato con un título. Del otro lado estará Colón de San Justo. Y Formento ya sabe cómo quiere afrontar la final: con la pelota, siendo protagonista y sin renunciar a la identidad que llevó al equipo hasta la definición.