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Julián Álvarez no fue convocado para el último amistoso del Atlético de Madrid

El delantero cordobés no viajó para enfrentar al Olympique de Marsella en el cierre de la pretemporada.

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2026 · 11:25hs
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Julián Álvarez no fue convocado para el último amistoso del Atlético de Madrid

El delantero Julián Álvarez quedó afuera de la lista de convocados del Atlético de Madrid para disputar el último partido de pretemporada frente al Olympique de Marsella en Francia.

La medida que tomó el Cholo Simeone y su cuerpo técnico estaba contemplada en la planificación que le habían dado al jugador tras su reciente reincorporación luego del receso posterior al Mundial.

El campeón del mundo con la Selección argentina, que inició la semana con tareas de acondicionamiento individual bajo las órdenes del preparador físico Luis Piñedo antes de sumarse al grupo principal, apunta a estar disponible para el debut oficial en LaLiga del próximo miércoles frente al Málaga.

Julián Álvarez hace fuerza para salir del Atlético de Madrid

Sin embargo, el foco principal en su regreso al “Colchonero” se trasladó al plano de una posible salida, ya que el exjugador de River mantuvo una conversación privada con Diego Simeone en la que le manifestó su intención de abandonar la institución en este mercado de pases. La postura del futbolista responde al interés concreto expresado por Barcelona y Arsenal para lograr su fichaje.

A pesar de la intención del delantero por buscar nuevas alternativas para su carrera, la cúpula directiva del conjunto madrileño mantiene una posición inflexible. La gestión de Miguel Ángel Gil Marín ratificó que el jugador no está a la venta, con particular énfasis en rechazar cualquier entendimiento con el Barcelona, y se remite a la vigencia de su contrato hasta 2030 junto con una cláusula de salida fijada en 500 millones de euros.

Asimismo, también quedaron preservados de la convocatoria los españoles Álex Baena y Marcos Llorente. Los campeones del último Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá tuvieron los mismos días de vacaciones que el argentino, y sus regresos quedaron estipulados para la primera fecha de la liga española.

Julián Álvarez Atlético de Madrid Olympique
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